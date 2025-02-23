На Рівненщині колишнього депутата підозрюють у декларуванні недостовірної інформації

Будучи депутатом, підозрюваний не вказав, що володіє корпоративними правами, отримував страхові виплати та не відобразив інші видатки, які підлягають декларуванню.

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На Дубенщині колишнього депутата підозрюють у декларуванні недостовірної інформації. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

Встановлено, що у декларації про доходи за 2021 рік чоловік вказав недостовірну інформацію щодо коштів та майна на суму понад 5,6 млн грн, а в декларації за 2022 рік – понад 6,2 млн грн.

Зокрема, будучи депутатом, підозрюваний не вказав, що володіє корпоративними правами, отримував страхові виплати та не відобразив інші видатки, які підлягають декларуванню. Крім того, чоловік вніс недостовірні дані щодо залишку позичених коштів як поворотної фінансової допомоги та не зазначив, що має кошти на одному з банківських рахунків.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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