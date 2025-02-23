У Харкові та області включатимуть сигнали повітряної тривоги окремо

Тепер сигнали чітко розділяються: окремо для міста та окремо для області.

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У Харкові й Харківській області почала діяти нова система оповіщення про повітряні тривоги. Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов.

«В Харкові запрацювала нова, диференційована, система оповіщення про повітряні тривоги. Відтепер сигнали чітко розділяються: окремо для міста та окремо для області», - вказав Терехов.

Він пояснює, що чим точніше буде визначена загроза, тим ефективніше працюватиме економіка та, відповідно, зменшуватиметься психоемоційне навантаження на людей.

Мер Харкова також повідомив, що тільки за минулий рік у Харкові прозвучало 2113 сигналів повітряної тривоги (це 156 днів життя під сиренами), але з них лише 455 сигналів (62 доби) стосувалися безпосередньо міста.

«Ця система – крок до більшої стабільності в усіх сферах життєдіяльності. Бізнес, банки, держустанови та сфера послуг працюватимуть довше, без зайвих перерв. А головне: якщо лунає сигнал, усі знатимуть – небезпека реальна, і треба негайно прямувати в укриття», - пояснив Терехов.

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