У Києві трамвай збив на смерть людину у Святошинському районі

Від отриманих травм потерпілий загинув на місці події, його особу наразі встановлюють.

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У Києві трамвай збив на смерть людину. Як повідомили у поліції, інцидент відбувся ввечері 22 лютого о 18:20 на проспекті Леся Курбаса.

Попередньо правоохоронцям стало відомо, що водій громадського транспорту наїхав на невстановленого чоловіка віком близько 30 років, який перебував на коліях. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці події, його особу наразі встановлюють.

Всі обставини події слідчі зʼясовують в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху.

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