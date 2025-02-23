У ДТП загинув легендарний вокаліст і гітарист рок-гурту KISS Карл Кокран

У поліції вказали, що автомобілем керувала 90-річна мати чоловіка.

Джерело фото: x.com/KISS

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Музикант легендарного американського рок-гурту KISS Карл Кокран загинув у ДТП, спричиненому його 90-річною матір'ю. Про смерть чоловіка повідомили на офіційній сторінці гурту в соцмережі Х.

«Наш дорогий друг Карл Кокран загинув у автокатастрофі 19 лютого. Карл був надзвичайним вокалістом і гітаристом, який переніс важкий інсульт, але не припиняв боротися, щоб повернутися», - повідомили у гурті.

У поліції вказали, що ДТП сталася 19 лютого. Автомобілем керувала 90-річна мати чоловіка. Жінка, коли здавала назад, врізалася в дерево.

Музикант сидів на задньому сидінні й унаслідок удару його викинуло з автомобіля. Постраждалого доправили в лікарню з численними травмами, але врятувати його не вдалося.

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