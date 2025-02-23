Україна залучатиме приватний сектор до виробництва вибухівки та надасть гранти

Михайло Федоров анонсував виготовлення вибухівки приватними компаніями.

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Для виготовлення вибухівки в Україні залучатимуть приватні компанії, які будуть мати фінансову підтримку у вигляді грантів. Про це під час Defence Tech Innovation Forum від кластера оборонних технологій Brave1 повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров, пише Суспільне.

За словами міністра, для цього була проведена підготовча робота, а також усунені бюрократичні проблеми для виробників у цій сфері.

«По-перше, ми відкрили ринок, дозволили виробляти порох для приватного сектору і боєприпаси. По-друге, дозволили завозити різні компоненти для виробництва. І наступний крок — це фінансова підтримка. Гранти — це найкращий підхід, і ми дуже швидко це запустимо. Президент ще пів року тому поставив задачу знайти кошти, тому вони вже виділені», – розповів Федоров.

Також, за його словами, держава розробила програму, яка дозволить приватним компаніям, які виготовляють порох, доєднуватись до проєкту. Одне з головних завдань — безпечно розташувати такі підприємства, й наразі для цього це створюють додаткову програму.

На запитання, де українським виробникам шукати сировину, враховуючи світову проблему із нестачею речовин для виробництва вибухівки, Федоров вказав, що підприємці мають різні технології, щодо виробництва і вони розуміють, де брати, і що потрібно додатково в ланцюжку побудови для виробництва.

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