У Києві конфлікт між водіями автомобілів Hyundai і Mitsubishi переріс у стрілянину

Заявник повідомив, що водій автомобіля Mitsubishi дістав пістолет і вистрілив у його напрямку.

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У Києві затримали чоловіка, у якого виявили предмет, схожий на пістолет. Перед цим, як вказали у Патрульній поліції Києві, надійшло повідомлення про конфлікт між водіями автомобілів Hyundai і Mitsubishi. За словами заявника, водій автомобіля Mitsubishi дістав пістолет і вистрілив у його напрямку. Після цього чоловік зник у невідомому напрямку.

Автомобіль розшукали й зупинили в Солом’янському районі.

«Водій поводився агресивно, тож його затримали й викликали слідчих для з’ясування всіх обставин події. Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили предмет, схожий на пістолет», - вказали у поліції.

У патрульній поліції додали, що наразі відомо, що за фактом його дій до ЄРДР внесено відомості за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї) ККУ.

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