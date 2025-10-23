У Києві пошкоджено два відділи держреєстрації актів цивільного стану через атаку РФ

Внаслідок чергового обстрілу столиці пошкоджено будівлі Дарницького та Подільського відділів ДРАЦС, а також Дарницького відділу ДВС і Восьмої державної нотаріальної контори.

Унаслідок чергової повітряної атаки Росії на столицю пошкоджено приміщення Дарницького та Подільського відділів державної реєстрації актів цивільного стану.

Також зазнали ушкоджень будівлі Дарницького відділу Державної виконавчої служби та Восьмої державної нотаріальної контори міста Києва.

У Мін’юсті вказали, що послуги у відділах ДРАЦС надаються безперебійно, прийом громадян триває.

Дарницький відділ ДВС та Восьма державна нотаріальна контора працюють у штатному режимі.

