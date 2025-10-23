В Киеве повреждены два отдела государственной регистрации актов гражданского состояния из-за атаки РФ

В результате очередной воздушной атаки России на столицу повреждены помещения Дарницкого и Подольского отделов государственной регистрации актов гражданского состояния.
Также пострадали здания Дарницкого отдела Государственной исполнительной службы и Восьмой государственной нотариальной конторы города Киева.
В Минюсте отметили, что услуги в отделах ГРАГС предоставляются бесперебойно, прием граждан продолжается.
Дарницкий отдел ГИС и Восьмая государственная нотариальная контора работают в штатном режиме.
