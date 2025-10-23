Київ готується до найскладнішого опалювального сезону за час повномасштабної війни — Кличко

Мер Києва каже, що ситуація дуже складна.

Київ стоїть на порозі четвертого опалювального сезону в умовах воєнного стану, який, за словами мера столиці Віталія Кличка, стане найважчим з початку повномасштабної війни.

«Сьогодні перед нами виклики проходження найскладнішого за всі роки повномасштабної війни опалювального сезону. Бо ворог особливо оскаженіло та систематично атакує одночасно всі енерго- та теплогенеруючі обʼєкти. Масовані атаки дронами, ракетами. Робить усе, щоб рознести, знищити критичну інфраструктуру», — наголосив Кличко.

Мер підкреслив, що ситуація надзвичайно складна і вимагає швидких і рішучих дій.

За словами Кличка, Київрада має ухвалити низку важливих бюджетних рішень, які дозволять реалізувати додаткові заходи з урахуванням безпекових ризиків і атак на інфраструктуру.

Зокрема, йдеться про реконструкцію системи водовідведення та водопостачання шляхом впровадження альтернативних або резервних джерел живлення. А саме додатковими до тих, що маємо, генераторами для забезпечення водовідведення.

«Кошти доведеться перерозподілити з інших запланованих статей», — підкреслив міський голова.

