Киев готовится к самому сложному отопительному сезону за время полномасштабной войны — Кличко

Мэр Киева говорит, что ситуация очень сложная.

Киев стоит на пороге четвертого отопительного сезона в условиях военного положения, который, по словам мэра столицы Виталия Кличко, станет самым трудным с начала полномасштабной войны.

«Сегодня перед нами вызовы прохождения самого сложного за все годы полномасштабной войны отопительного сезона. Ведь враг особенно озверело и систематически атакует одновременно все энерго- и теплогенерирующие объекты. Массовые атаки дронами, ракетами. Делает все, чтобы разрушить и уничтожить критическую инфраструктуру», — подчеркнул Кличко.

Мэр отметил, что ситуация чрезвычайно сложная и требует быстрых и решительных действий.

По словам Кличко, Киевсовет должен принять ряд важных бюджетных решений, которые позволят реализовать дополнительные меры с учетом рисков безопасности и атак на инфраструктуру.

В частности, речь идет о реконструкции системы водоотведения и водоснабжения путем внедрения альтернативных или резервных источников питания — а именно дополнительных, к уже имеющимся, генераторов для обеспечения водоотведения.

«Средства придется перераспределить с других запланированных статей», — подчеркнул городской глава.

