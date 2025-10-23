Практика судів
У Львові та Івано-Франківську утворили нові міжрегіональні управління Мін’юсту

12:48, 23 жовтня 2025
У рамках оновлення системи регіональних органів створено Львівське міжрегіональне управління та перейменовано Західне управління на Івано-Франківське.
Міністерство юстиції у межах реформи територіальних структур утворило Львівське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України. Водночас Західного міжрегіонального управління перейменовано з Івано-Франківського міжрегіонального управління.

У Мін’юсті кажуть, що розгортання нових міжрегіональних управлінь — черговий етап урядової реформи, що оновлює систему територіальних органів Мін’юсту.

У межах реформи передбачено:

  • перейменування чотирьох управлінь відповідно до регіонів (зокрема, Західного — на Івано-Франківське, Центрального — на Київське, Східного — на Сумське, Південного — на Дніпровське);
  • створення чотирьох нових управлінь — Львівського, Харківського, Хмельницького та Одеського;
  • оптимізацію структури для уникнення дублювання функцій і збалансування навантаження;
  • підвищення ефективності без додаткових бюджетних витрат.

Цього місяця офіційно уже розпочало роботу Хмельницьке міжрегіональне управління, а Центральне міжрегіональне управління було реорганізовано в Київське.

Львівське міжрегіональне управління

Новостворене управління охоплює Львівську, Волинську та Рівненську області. Його очолив Ігор Михайлович Титла.

  • Адреса: м. Львів, пл. Маркіяна Шашкевича, 1
  • Телефон: (032) 261-23-66
  • E-mail: [email protected]

Івано-Франківське міжрегіональне управління

У результаті реорганізації Західне міжрегіональне управління перейменовано на Івано-Франківське, юрисдикція якого поширюється на Івано-Франківську, Закарпатську, Тернопільську та Чернівецьку області.

Керівниця управління — Юлія Василівна Бабина.

  • Адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, 11
  • Телефон: (0342) 75-06-51
  • E-mail: [email protected]

мінюст

