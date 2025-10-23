У Львові та Івано-Франківську утворили нові міжрегіональні управління Мін’юсту

Міністерство юстиції у межах реформи територіальних структур утворило Львівське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України. Водночас Західного міжрегіонального управління перейменовано з Івано-Франківського міжрегіонального управління.
У Мін’юсті кажуть, що розгортання нових міжрегіональних управлінь — черговий етап урядової реформи, що оновлює систему територіальних органів Мін’юсту.
У межах реформи передбачено:
Цього місяця офіційно уже розпочало роботу Хмельницьке міжрегіональне управління, а Центральне міжрегіональне управління було реорганізовано в Київське.
Львівське міжрегіональне управління
Новостворене управління охоплює Львівську, Волинську та Рівненську області. Його очолив Ігор Михайлович Титла.
Івано-Франківське міжрегіональне управління
У результаті реорганізації Західне міжрегіональне управління перейменовано на Івано-Франківське, юрисдикція якого поширюється на Івано-Франківську, Закарпатську, Тернопільську та Чернівецьку області.
Керівниця управління — Юлія Василівна Бабина.
