У Львові та Івано-Франківську утворили нові міжрегіональні управління Мін’юсту

У рамках оновлення системи регіональних органів створено Львівське міжрегіональне управління та перейменовано Західне управління на Івано-Франківське.

Міністерство юстиції у межах реформи територіальних структур утворило Львівське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України. Водночас Західного міжрегіонального управління перейменовано з Івано-Франківського міжрегіонального управління.

У Мін’юсті кажуть, що розгортання нових міжрегіональних управлінь — черговий етап урядової реформи, що оновлює систему територіальних органів Мін’юсту.

У межах реформи передбачено:

перейменування чотирьох управлінь відповідно до регіонів (зокрема, Західного — на Івано-Франківське, Центрального — на Київське, Східного — на Сумське, Південного — на Дніпровське);

створення чотирьох нових управлінь — Львівського, Харківського, Хмельницького та Одеського;

оптимізацію структури для уникнення дублювання функцій і збалансування навантаження;

підвищення ефективності без додаткових бюджетних витрат.

Цього місяця офіційно уже розпочало роботу Хмельницьке міжрегіональне управління, а Центральне міжрегіональне управління було реорганізовано в Київське.

Львівське міжрегіональне управління

Новостворене управління охоплює Львівську, Волинську та Рівненську області. Його очолив Ігор Михайлович Титла.

Івано-Франківське міжрегіональне управління

У результаті реорганізації Західне міжрегіональне управління перейменовано на Івано-Франківське, юрисдикція якого поширюється на Івано-Франківську, Закарпатську, Тернопільську та Чернівецьку області.

Керівниця управління — Юлія Василівна Бабина.

