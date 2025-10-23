Во Львове и Ивано-Франковске создали новые межрегиональные управления Минюста

В рамках обновления системы региональных органов создано Львовское межрегиональное управление и переименовано Западное управление в Ивано-Франковске.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции в рамках реформы территориальных структур создало Львовское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины. Одновременно Западное межрегиональное управление было переименовано в Ивано-Франковское межрегиональное управление.

В Минюсте отмечают, что развертывание новых межрегиональных управлений — очередной этап правительственной реформы, обновляющей систему территориальных органов Министерства юстиции.

В рамках реформы предусмотрено:

переименование четырех управлений в соответствии с регионами (в частности, Западного — в Ивано-Франковское, Центрального — в Киевское, Восточного — в Сумское, Южного — в Днепровское);

создание четырех новых управлений — Львовского, Харьковского, Хмельницкого и Одесского;

оптимизацию структуры для предотвращения дублирования функций и сбалансирования нагрузки;

повышение эффективности без дополнительных бюджетных расходов.

В этом месяце официально уже начало работу Хмельницкое межрегиональное управление, а Центральное межрегиональное управление было реорганизовано в Киевское.

Львовское межрегиональное управление

Новосозданное управление охватывает Львовскую, Волынскую и Ровенскую области. Его возглавил Игорь Михайлович Титла.

Ивано-Франковское межрегиональное управление

В результате реорганизации Западное межрегиональное управление переименовано в Ивано-Франковское, юрисдикция которого распространяется на Ивано-Франковскую, Закарпатскую, Тернопольскую и Черновицкую области.

Руководитель управления — Юлия Васильевна Бабина.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.