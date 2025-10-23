Практика судов
Во Львове и Ивано-Франковске создали новые межрегиональные управления Минюста

12:48, 23 октября 2025
В рамках обновления системы региональных органов создано Львовское межрегиональное управление и переименовано Западное управление в Ивано-Франковске.
Министерство юстиции в рамках реформы территориальных структур создало Львовское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины. Одновременно Западное межрегиональное управление было переименовано в Ивано-Франковское межрегиональное управление.

В Минюсте отмечают, что развертывание новых межрегиональных управлений — очередной этап правительственной реформы, обновляющей систему территориальных органов Министерства юстиции.

В рамках реформы предусмотрено:

  • переименование четырех управлений в соответствии с регионами (в частности, Западного — в Ивано-Франковское, Центрального — в Киевское, Восточного — в Сумское, Южного — в Днепровское);
  • создание четырех новых управлений — Львовского, Харьковского, Хмельницкого и Одесского;
  • оптимизацию структуры для предотвращения дублирования функций и сбалансирования нагрузки;
  • повышение эффективности без дополнительных бюджетных расходов.

В этом месяце официально уже начало работу Хмельницкое межрегиональное управление, а Центральное межрегиональное управление было реорганизовано в Киевское.

Львовское межрегиональное управление

Новосозданное управление охватывает Львовскую, Волынскую и Ровенскую области. Его возглавил Игорь Михайлович Титла.

  • Адрес: г. Львов, пл. Маркиана Шашкевича, 1
  • Телефон: (032) 261-23-66
  • E-mail: [email protected]

Ивано-Франковское межрегиональное управление

В результате реорганизации Западное межрегиональное управление переименовано в Ивано-Франковское, юрисдикция которого распространяется на Ивано-Франковскую, Закарпатскую, Тернопольскую и Черновицкую области.

Руководитель управления — Юлия Васильевна Бабина.

  • Адрес: г. Ивано-Франковск, ул. Грюнвальдская, 11
  • Телефон: (0342) 75-06-51
  • E-mail: [email protected]

