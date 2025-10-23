Во Львове и Ивано-Франковске создали новые межрегиональные управления Минюста

Министерство юстиции в рамках реформы территориальных структур создало Львовское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины. Одновременно Западное межрегиональное управление было переименовано в Ивано-Франковское межрегиональное управление.
В Минюсте отмечают, что развертывание новых межрегиональных управлений — очередной этап правительственной реформы, обновляющей систему территориальных органов Министерства юстиции.
В рамках реформы предусмотрено:
В этом месяце официально уже начало работу Хмельницкое межрегиональное управление, а Центральное межрегиональное управление было реорганизовано в Киевское.
Львовское межрегиональное управление
Новосозданное управление охватывает Львовскую, Волынскую и Ровенскую области. Его возглавил Игорь Михайлович Титла.
Ивано-Франковское межрегиональное управление
В результате реорганизации Западное межрегиональное управление переименовано в Ивано-Франковское, юрисдикция которого распространяется на Ивано-Франковскую, Закарпатскую, Тернопольскую и Черновицкую области.
Руководитель управления — Юлия Васильевна Бабина.
