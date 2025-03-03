МВФ оценил рост экономики Украины в 2025 году в 2-3%, что меньше прогнозов – Гетманцев

Две международные финансовые организации – МВФ и ЕБРР – пересмотрели прогноз по ВВП Украины на прошлой неделе.

Источник фото: ebrd.com

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Две международные финансовые организации пересмотрели прогноз по ВВП Украины на прошлой неделе. В частности, МВФ оценил рост экономики в 2025 году в 2-3% (на 0,5 п.п. хуже, чем в предыдущих прогнозах), а по мнению ЕБРР, этот показатель составит 3,5% (в сентябре прошлого года оценка была +4,7%). Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Однако должностное лицо отмечает следующее:

во-первых, бюджет-2025 рассчитан на рост экономики в 2,7%, то есть почти посередине самого свежего прогноза МВФ. Достигнутых договоренностей уже достаточно, чтобы профинансировать до конца года все запланированные расходы.

«Как я писал ранее – для того, чтобы выделенных средств хватило на более длительный период, мы должны использовать их очень экономно, внедрять политику «военной цензуры расходов», не финансировать то, что не является первоочередным и может подождать», – объяснил Гетманцев.

во-вторых, становится более стабильной ситуация с энергоснабжением.

«Этой зимой у нас не было «общенациональных ограничений». Уже восстановлена половина от утраченных/повреждённых ранее мощностей. Мы видим из сводок, что даже там, где врагу удаётся нанести нам ущерб в энергетике, сейчас восстановление происходит быстрее, чем раньше», – указал депутат.

в-третьих, рассчитываем на дальнейшее улучшение логистики.

По словам Гетманцева, все большие объемы грузов проходят через Украинский морской коридор. В этом году начинается реализация Стратегии развития и расширения приграничной инфраструктуры с ЕС и Молдовой, в рамках которой запланирована реконструкция и модернизация 29 существующих пунктов пропуска и строительство 17 новых (что важно, учитывая, что более половины экспортных потоков идет в/из ЕС).

в-четвертых, у нас неплохие показатели капитальных инвестиций, которые в прошлом году выросли более чем на 35% и составили более 534 млрд грн, которые будут работать на экономику.

в-пятых, рассчитываем на результаты достигнутой динамики в ОПК.

«Если в 2022 году его производственные мощности были на уровне $1 млрд, то в 2023 году – уже $3 млрд, в 2024 году – $9 млрд собственных и $1,5 млрд иностранных инвестиций, и это не предел. При наличии финансирования в прошлом году мы могли бы производить военной продукции на $20 млрд, в этом году – $35 млрд (в этом плане мы должны масштабировать хорошо апробированную «датскую модель» и другие формы сотрудничества со стратегическими партнёрами)», – отметил Гетманцев.

А чтобы оценить возможности, достаточно взглянуть на свежие данные Минобороны – только за февраль 2025 года (за 28 календарных дней!) оно кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны Украины более 100 новых образцов вооружения и военной техники, из которых более 90% – отечественного производства (для сравнения: в феврале 2024 года – 60 образцов, из которых около 20 – украинские).

«И, наконец, последнее в списке, но не последнее по значению. Полномасштабная война продолжается, и все факторы, связанные с ней или вызванные ею, будут отражаться на процессах в экономике. Будет устойчивый и справедливый мир – будут лучшие ожидания, больше инвестиций, лучшая динамика роста. В последние дни мы видим множество заявлений о поддержке от подавляющего большинства стратегических партнеров и союзников. Простая истина заключается в том, что времени на длительные внутренние обсуждения нет: за заявлениями должны следовать конкретные наработки и совместные решения. Это и есть момент истины для тех стран и их лидеров, которые, как и мы, стремятся к долгосрочному и справедливому миру и готовы и дальше помогать в его достижении», – констатировал Гетманцев.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 20 февраля в Киеве начала работу миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Гевином Греем. Предметом является обсуждение с представителями власти Украины 7-го пересмотра Программы расширенного финансирования (EFF). Если Украина успешно пройдет этот пересмотр, то получит в бюджет 917,54 млн долларов, что по сравнению с некоторыми грантами является относительно небольшой суммой. Впрочем, дело не только в деньгах, но и в том, что выполнение требований МВФ является «маяком» для предоставления средств от других партнеров.

Перед этим, 20 февраля, как писала «Судебно-юридическая газета», председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и глава бюджетного Комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа встречались с миссией МВФ, прибывшей в Киев для анализа ситуации и проверки выполнения реформ.

Гетманцев тогда охарактеризовал разговор как «тяжелый», а Пидласа отметила, что с миссией МВФ говорили также и об использовании средств инициативы ERA, финансируемой из доходов от замороженных российских активов ($50 млрд от G7).

Добавим, что Гетманцев очертил структурные маяки для привлечения в 2025 году Украиной $2,7 млрд от МВФ.

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