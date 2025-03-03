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Как украинцы используют 1000 грн зимней єПідтримки — ТОП расходов

21:50, 3 марта 2025
Полученные средства украинцы чаще всего направляли на оплату коммунальных услуг, мобильную связь и заведения питания.
Как украинцы используют 1000 грн зимней єПідтримки — ТОП расходов
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Прием заявок на выплаты по программе Зимняя єПідтримка завершился. 14,4 млн граждан воспользовались возможностью получить 1000 гривен от государства. Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко отметила, что украинцы использовали эти средства для оплаты коммунальных услуг, лекарств, связи и других услуг. Часть средств была направлена на благотворительность и поддержку защитников.

На что украинцы чаще всего тратили полученные средства?

В список самых популярных категорий расходов вошли:

  • Коммунальные услуги — 4,9 млрд грн (57% от всех расходов)
  • Телекоммуникации, включая мобильную связь — 1,9 млрд грн
  • Заведения общественного питания — 443 млн грн
  • Лекарства — 237 млн грн
  • Компьютерные сети и информационные услуги — 234 млн грн
  • Благотворительность, включая донаты ВСУ — 202 млн грн
  • Книги и другая печатная продукция — 178 млн грн
  • Железнодорожные и автобусные пассажирские перевозки, общественный транспорт — 120 млн грн
  • Театры и кинотеатры — 80 млн грн
  • Почтовые услуги — 61 млн грн

Несмотря на завершение приема заявок, выплаты по программе продолжаются и будут осуществляться до полного рассмотрения всех заявок.

Средства не облагаются налогами и не влияют на назначение субсидий. Использовать их можно до конца 2025 года.

На что можно потратить средства?

На оплату услуг — коммунальных, медицинских, образования, транспорта, страхования и других. Можно приобрести книги и другую печатную продукцию, лекарства, медицинские изделия и препараты украинского производства в торговых точках, зарегистрированных в программе (перечень доступен по ссылке).

Также 1000 грн можно направить на благотворительность или задонатить ВСУ.

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деньги Зимняя єПідтримка

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