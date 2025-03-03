Как украинцы используют 1000 грн зимней єПідтримки — ТОП расходов

Прием заявок на выплаты по программе Зимняя єПідтримка завершился. 14,4 млн граждан воспользовались возможностью получить 1000 гривен от государства. Об этом сообщает Министерство социальной политики.
Первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко отметила, что украинцы использовали эти средства для оплаты коммунальных услуг, лекарств, связи и других услуг. Часть средств была направлена на благотворительность и поддержку защитников.
На что украинцы чаще всего тратили полученные средства?
В список самых популярных категорий расходов вошли:
Несмотря на завершение приема заявок, выплаты по программе продолжаются и будут осуществляться до полного рассмотрения всех заявок.
Средства не облагаются налогами и не влияют на назначение субсидий. Использовать их можно до конца 2025 года.
На что можно потратить средства?
На оплату услуг — коммунальных, медицинских, образования, транспорта, страхования и других. Можно приобрести книги и другую печатную продукцию, лекарства, медицинские изделия и препараты украинского производства в торговых точках, зарегистрированных в программе (перечень доступен по ссылке).
Также 1000 грн можно направить на благотворительность или задонатить ВСУ.
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