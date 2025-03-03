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В конкурсе на должность директора Бюро экономической безопасности продолжат участие 30 кандидатов — решение комиссии

12:05, 3 марта 2025
Конкурсная комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности отобрала 30 кандидатов, документы которых соответствуют требованиям.
В конкурсе на должность директора Бюро экономической безопасности продолжат участие 30 кандидатов — решение комиссии
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Конкурсная комиссия по отбору нового директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) проверила документы кандидатов и отобрала 30 претендентов, документы которых соответствуют требованиям. Они продолжат участие в конкурсе.

Список объявил представитель IDLO Виктор Килимар.

Следует заметить, что основную массу кандидатов будут составлять работники НАБУ, бывшие работники Налоговой службы, прокуроры и работники БЭБ.

Итак, участие в конкурсе продолжат:

• Асланов Максим Сергійович(керівник відділу Бюро економічної безпеки)

• Борисенко Олег Володимирович (керівник Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області, був старшим детективом НАБУ, брав участь у конкурсі на директора НАБУ)

 Буздиган Павло Миколайович(старший детектив НАБУ)

• Буртовий Михайло Олексійович (детектив НАБУ, брав участь у конкурсі на директора НАБУ)

 Вітренко Андрій Юрійович(станом на 2022 рік був заступником начальника відділу Головного управління ДПС в Одеській області)

 Гнатюк Роман Іванович(до 2024 року директор департаменту Державної податкової служби)

 Гончар Богдан Сергійович(прокурор відділу у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону)

 Горбов Олександр Вікторович(був начальником Полтавської митниці станом на 2023 рік, однак з липня 2024 року там вже інший начальник)

 Гречана Тетяна Володимирівна(до 2024 року була директором Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби)

 Даменцов Руслан Васильович(старший детектив НАБУ)

• Джан Раджамі Мохаммадович (був керівником управління НАБУ до 2024 року, брав участь у конкурсі на голову БЕБ в 2021 році)

• Дубовик ВікторВікторович (генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента)

 Калатур Максим Васильович(до 2024 року був керівником управління у БЕБ, до цього заступник начальника ГУНП в Сумській області)

• Ковчі Аттіла Ласлович (прокурор Офісу Генпрокурора, брав участь у конкурсі на директора БЕБ в 2021 році)

• Маштабей Сергій Валентинович (головний спеціаліст відділу з питань цифрового розвитку на транспорті у Мінінфраструктури, вже брав в 2021 році участь у конкурсі на директора БЕБ, на посаду директора ДП «ІСС», яке належить до сфери ДСА, на директора НАБУ та в інших конкурсах)

 Омаров Аміл Азад огли(керівник Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова)

 Пахомов Руслан Володимирович(станом на 2023 рік працював у ТОВ «ЕНТЕРПРАЙЗ БІЗНЕС СОЛЮШИНЗ», ТОВ  «МЕДІА ГРУПА Україна», ТОВ «ТЕЛЕ ПРО», ТОВ «ФРОНТ СІНЕМА», ТОВ «СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА» та інших)

• Перхун Сергій Олександрович (нині – виконуючий обов’язки директора БЕБ)

• Плачков Дмитро Федорович (начальник відділу Одеської районної державної (військової) адміністрації, був кандидатом до Служби дисциплінарних інспекторів ВРП)

 Полторацький Микола Михайлович(особа з таким ПІБ працювала заступником директора департаменту – начальником відділу економічного планування Міністерства розвитку громад)

 Рачинський Руслан Михайлович(екс-заступник начальника ГУ ДПС у Київській області, працював там до 2024 року)

 Ржемовський (Шалгородський) Владислав Миколайович (був кандидатом на посаду члена ВРП)

 Ситников Олександр Анатолійович(начальник відділу в Офісі Генпрокурора)

• Скомаров Олександр Вікторович (заступник керівника Головного підрозділу детективів НАБУ, брав участь у конкурсі на голову НАЗК)

 Татарінов Роман Володимирович(у 2021 році був заступником начальника Головного управління – начальником управління Головного слідчого управління Державної фіскальної служби)

 Фокін Сергій Олександрович(екс-заступник начальника відділу у Генеральній прокуратурі, працював там до 2019 року)

 Фюдр Олена Станіславівна (подавала декларації як кандидат на різні посади, зокрема, до НАБУ)

• Цивінський Олександр Ігорович (старший детектив НАБУ, брав участь у конкурсі на посаду директора НАБУ і дійшов майже до фіналу)

 Шепетін Ігор Олегович (у січні 2025 року особа з таким ПІБ подала декларацію як оперуповноважений в особливо важливих справах СБУ)

 Яроменок Роман Олександрович (старший детектив НАБУ, неодноразово брав участь у конкурсі на посаду судді Конституційного Суду України)

Комісія рекомендувала відмовити наступним кандидатам:

 Бочан І. І.

 Волинець В.І.

 Ворвуль М.В.

 Єфремов А.В.

 Лозовий О.В.

 Маєвський Ю.Ф.

 Мамро О. О.

 Пізняк О.С.

 Сивоконь В.В.

 Сінцов М. В.

 Тітарчук М. І.

 Шаповалов Д.А.

 Яремчук Б.А.

Однак вони ще можуть оскаржити таке рішення.

Автор: Наталя Мамченко

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бюро экономической безопасности конкурс

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