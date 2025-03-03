В конкурсе на должность директора Бюро экономической безопасности продолжат участие 30 кандидатов — решение комиссии

Конкурсная комиссия по отбору нового директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) проверила документы кандидатов и отобрала 30 претендентов, документы которых соответствуют требованиям. Они продолжат участие в конкурсе.
Список объявил представитель IDLO Виктор Килимар.
Следует заметить, что основную массу кандидатов будут составлять работники НАБУ, бывшие работники Налоговой службы, прокуроры и работники БЭБ.
Итак, участие в конкурсе продолжат:
• Асланов Максим Сергійович(керівник відділу Бюро економічної безпеки)
• Борисенко Олег Володимирович (керівник Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області, був старшим детективом НАБУ, брав участь у конкурсі на директора НАБУ)
• Буздиган Павло Миколайович(старший детектив НАБУ)
• Буртовий Михайло Олексійович (детектив НАБУ, брав участь у конкурсі на директора НАБУ)
• Вітренко Андрій Юрійович(станом на 2022 рік був заступником начальника відділу Головного управління ДПС в Одеській області)
• Гнатюк Роман Іванович(до 2024 року директор департаменту Державної податкової служби)
• Гончар Богдан Сергійович(прокурор відділу у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону)
• Горбов Олександр Вікторович(був начальником Полтавської митниці станом на 2023 рік, однак з липня 2024 року там вже інший начальник)
• Гречана Тетяна Володимирівна(до 2024 року була директором Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби)
• Даменцов Руслан Васильович(старший детектив НАБУ)
• Джан Раджамі Мохаммадович (був керівником управління НАБУ до 2024 року, брав участь у конкурсі на голову БЕБ в 2021 році)
• Дубовик ВікторВікторович (генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента)
• Калатур Максим Васильович(до 2024 року був керівником управління у БЕБ, до цього заступник начальника ГУНП в Сумській області)
• Ковчі Аттіла Ласлович (прокурор Офісу Генпрокурора, брав участь у конкурсі на директора БЕБ в 2021 році)
• Маштабей Сергій Валентинович (головний спеціаліст відділу з питань цифрового розвитку на транспорті у Мінінфраструктури, вже брав в 2021 році участь у конкурсі на директора БЕБ, на посаду директора ДП «ІСС», яке належить до сфери ДСА, на директора НАБУ та в інших конкурсах)
• Омаров Аміл Азад огли(керівник Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова)
• Пахомов Руслан Володимирович(станом на 2023 рік працював у ТОВ «ЕНТЕРПРАЙЗ БІЗНЕС СОЛЮШИНЗ», ТОВ «МЕДІА ГРУПА Україна», ТОВ «ТЕЛЕ ПРО», ТОВ «ФРОНТ СІНЕМА», ТОВ «СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА» та інших)
• Перхун Сергій Олександрович (нині – виконуючий обов’язки директора БЕБ)
• Плачков Дмитро Федорович (начальник відділу Одеської районної державної (військової) адміністрації, був кандидатом до Служби дисциплінарних інспекторів ВРП)
• Полторацький Микола Михайлович(особа з таким ПІБ працювала заступником директора департаменту – начальником відділу економічного планування Міністерства розвитку громад)
• Рачинський Руслан Михайлович(екс-заступник начальника ГУ ДПС у Київській області, працював там до 2024 року)
• Ржемовський (Шалгородський) Владислав Миколайович (був кандидатом на посаду члена ВРП)
• Ситников Олександр Анатолійович(начальник відділу в Офісі Генпрокурора)
• Скомаров Олександр Вікторович (заступник керівника Головного підрозділу детективів НАБУ, брав участь у конкурсі на голову НАЗК)
• Татарінов Роман Володимирович(у 2021 році був заступником начальника Головного управління – начальником управління Головного слідчого управління Державної фіскальної служби)
• Фокін Сергій Олександрович(екс-заступник начальника відділу у Генеральній прокуратурі, працював там до 2019 року)
• Фюдр Олена Станіславівна (подавала декларації як кандидат на різні посади, зокрема, до НАБУ)
• Цивінський Олександр Ігорович (старший детектив НАБУ, брав участь у конкурсі на посаду директора НАБУ і дійшов майже до фіналу)
• Шепетін Ігор Олегович (у січні 2025 року особа з таким ПІБ подала декларацію як оперуповноважений в особливо важливих справах СБУ)
• Яроменок Роман Олександрович (старший детектив НАБУ, неодноразово брав участь у конкурсі на посаду судді Конституційного Суду України)
Комісія рекомендувала відмовити наступним кандидатам:
• Бочан І. І.
• Волинець В.І.
• Ворвуль М.В.
• Єфремов А.В.
• Лозовий О.В.
• Маєвський Ю.Ф.
• Мамро О. О.
• Пізняк О.С.
• Сивоконь В.В.
• Сінцов М. В.
• Тітарчук М. І.
• Шаповалов Д.А.
• Яремчук Б.А.
Однак вони ще можуть оскаржити таке рішення.
Автор: Наталя Мамченко
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