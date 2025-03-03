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В какой срок физлица должны уплатить минимальное налоговое обязательство

13:12, 3 марта 2025
Минимальное налоговое обязательство определяется налоговыми органами на основе данных реестров недвижимости и земельного кадастра или на основании официальных документов налогоплательщика, подтверждающих его право собственности или пользование имуществом.
В какой срок физлица должны уплатить минимальное налоговое обязательство
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Налоговая служба в Кировоградской области разъясняет сроки уплаты минимального налогового обязательства для физических лиц

Отмечается, что определение общего минимального налогового обязательства для физических лиц осуществляется контролирующими органами по налоговому адресу таких лиц.

Минимальное налоговое обязательство рассчитывается контролирующим органом на основании данных Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, Государственного земельного кадастра и/или на основании оригиналов или надлежащим образом заверенных копий соответствующих документов налогоплательщика, в частности документов, подтверждающих право собственности/пользования.

В случае согласия налогоплательщика с определённым контролирующим органом общим минимальным налоговым обязательством и/или рассчитанной суммой годового налогового обязательства по налогу на доходы физических лиц такой налогоплательщик обязан уплатить указанную в соответствующем налоговом уведомлении-решении сумму налога в течение 60 дней с момента вручения налогового уведомления-решения.

В случае несогласия налогоплательщика с определённым контролирующим органом общим минимальным налоговым обязательством и/или рассчитанной в соответствующем налоговом уведомлении-решении суммой годового налогового обязательства по налогу на доходы физических лиц такой налогоплательщик имеет право обратиться в контролирующий орган по своему налоговому адресу для проведения сверки данных, использованных при расчёте суммы налога на доходы физических лиц, с предоставлением подтверждающих документов, в частности относительно:

  • земельных участков, находящихся в собственности налогоплательщика и/или в его постоянном пользовании либо аренде (субаренде, эмфитевзисе), их нормативной денежной оценки и площади;
  • суммы дохода, полученного от реализации собственной сельскохозяйственной продукции;
  • суммы уплаченных налогов, сборов, платежей.

Заявление на проведение сверки вместе с копиями подтверждающих документов можно подать:

  • лично налогоплательщиком или уполномоченным на это лицом;
  • отправить по почте с уведомлением о вручении и описью вложения;
  • с помощью электронных средств связи в электронной форме с соблюдением требований законов Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» и «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах».

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