Великобритания проверяет TikTok и Reddit в вопросе использования персональных данных детей

Британский надзорный орган по защите данных начал расследование того, как платформы обеспечивают конфиденциальность детей.

Источник фото: Solen Feyissa / Unsplash

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Британский надзорный орган по защите данных, Information Commissioner's Office (ICO), 3 марта начал расследование того, как TikTok, Reddit и сайт для обмена изображениями Imgur обеспечивают конфиденциальность детей. Об этом пишет Reuters.

Социальные сети используют сложные алгоритмы, чтобы приоритизировать контент и поддерживать вовлеченность пользователей. Однако то, что они усиливают похожий контент, может привести к тому, что дети будут подвергаться все большему количеству вредных материалов.

ICO сообщил, что расследует, как китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, использует персональные данные подростков в возрасте 13–17 лет для рекомендации контента в их лентах.

Также социальную сеть Reddit и сайт Imgur проверяют на предмет того, как они оценивают возраст детей-пользователей.

«Если мы найдем достаточно доказательств того, что любая из этих компаний нарушила закон, мы предъявим им эти обвинения и получим их объяснения перед принятием окончательного решения», – заявил ICO.

В 2023 году ICO оштрафовал TikTok на 12,7 миллиона фунтов стерлингов ($16 миллионов) за нарушение законодательства о защите данных, используя персональную информацию детей в возрасте до 13 лет без согласия родителей.

Представитель Reddit в комментарии Reuters заявил, что компания тесно сотрудничает с ICO и намерена соблюдать все соответствующие правила в странах, где она работает.

«Большинство наших пользователей – взрослые, но в этом году мы планируем внедрить изменения, которые соответствуют обновленным британским требованиям по проверке возраста», – заявил представитель Reddit.

ByteDance, TikTok и Imgur пока не ответили на запрос журналистов о комментарии.

Великобритания приняла законодательство, которое вводит более строгие правила для платформ социальных сетей, включая обязательство предотвращать доступ детей к вредному и неподходящему контенту посредством внедрения возрастных ограничений и механизмов проверки возраста.

Социальные сети, такие как Facebook, Instagram и TikTok, обязаны контролировать свои алгоритмы, чтобы фильтровать или снижать приоритетность вредного контента для защиты детей в соответствии с мерами, введенными в стране.

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