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Велика Британія перевіряє TikTok і Reddit у питанні використання персональних даних дітей

12:54, 3 березня 2025
Британський наглядовий орган із захисту даних розпочав розслідування щодо того, як платформи забезпечують конфіденційність дітей.
Велика Британія перевіряє TikTok і Reddit у питанні використання персональних даних дітей
Джерело фото: Solen Feyissa / Unsplash
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Британський наглядовий орган із захисту даних, Information Commissioner's Office (ICO), 3 березня розпочав розслідування щодо того, як TikTok, Reddit і вебсайт для обміну зображеннями Imgur забезпечують конфіденційність дітей. Про це пише Reuters.

Соціальні мережі використовують складні алгоритми, щоб пріоритизувати контент і підтримувати залученість користувачів. Однак те, що вони підсилюють подібний контент, може призвести до того, що діти будуть піддаватися все більшій кількості шкідливих матеріалів.

ICO повідомив, що розслідує, як китайська компанія ByteDance, яка володіє TikTok, використовує персональні дані підлітків віком 13–17 років для рекомендації контенту у їхніх стрічках.

Також соціальну мережу Reddit і сайт Imgur перевіряють, як вони оцінюють вік дітей-користувачів.

«Якщо ми знайдемо достатньо доказів того, що будь-яка з цих компаній порушила закон, ми висунемо їм ці обвинувачення та отримаємо їхні пояснення перед ухваленням остаточного рішення», – заявило ICO.

У 2023 році ICO оштрафував TikTok на 12,7 мільйона фунтів стерлінгів ($16 мільйонів) за порушення законодавства про захист даних шляхом використання персональної інформації дітей віком до 13 років без згоди батьків.

Представник Reddit у коментарі Reuters зазначив, що компанія тісно співпрацює з ICO і має намір дотримуватися всіх відповідних правил у країнах, де вона працює.

«Більшість наших користувачів – дорослі, але цього року ми плануємо запровадити зміни, які відповідатимуть оновленим британським вимогам щодо вікової перевірки», – заявив представник Reddit.

ByteDance, TikTok і Imgur поки що не відповіли на запит журналістів про коментар.

Велика Британія ухвалила законодавство, яке запроваджує жорсткіші правила для платформ соціальних мереж, включаючи зобов’язання запобігати доступу дітей до шкідливого та невідповідного контенту шляхом впровадження вікових обмежень і механізмів перевірки віку.

Соціальні мережі, такі як Facebook, Instagram і TikTok, зобов’язані контролювати свої алгоритми, щоб фільтрувати або зменшувати пріоритетність шкідливого контенту для захисту дітей згідно із заходами, які запровадили у країні.

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