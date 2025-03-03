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Європейська рада 6 березня обговорить новий військовий пакет для України в розмірі 20 млрд євро

11:39, 3 березня 2025
Загалом ЄС планує зібрати 200 мільярдів євро для посилення своїх оборонних можливостей, європейські акції оборонної промисловості зросли, а про припинення вогню наразі не йдеться – Bloomberg.
Європейська рада 6 березня обговорить новий військовий пакет для України в розмірі 20 млрд євро
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Після європейського оборонного саміту Президент Франції Еммануель Макрон заявив газеті Le Figaro, що ЄС має зібрати 200 мільярдів євро (208 мільярдів доларів) для посилення своїх оборонних можливостей.

Європейська рада збереться 6 березня, щоб обговорити військовий пакет для України в розмірі 20 мільярдів євро і кроки щодо збільшення витрат на оборону, включаючи потенційне послаблення фіскальних правил.

Bloomberg зазначає з посиланням на британського чиновника, що на саміті 2 березня не було досягнуто жодної згоди щодо термінів припинення вогню.

«Нам терміново потрібно переозброїти Європу», – заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн журналістам у Лондоні, додавши, що Європі потрібний «сплеск» витрат на оборону. «Європейці повинні перетворити Україну «на сталевого дикобраза, який не перетравлюється потенційними загарбниками», – сказала вона.

Поновлення уваги до європейської оборони зміцнило валюту ЄС по відношенню до долара, оскільки інвестори припускають, що більші оборонні витрати можуть стимулювати зростання. Євро зріс на 0,4% по відношенню до долара. Польський злотий, румунський лей і скандинавські валюти також зросли. Про це повідомляє Bloomberg.

Європейські акції оборонної промисловості зросли на ранніх торгах на Tradegate 6 березня: BAE Systems Plc виросла на 23%, Rheinmetall AG виросла на 19%, Thales SA виросла на 17%, Saab AB виросла на 17%, Dassault Aviation виросла на 16%, Rolls-Royce Plc виросла на 13% і Leonardo SpA виросла на 12%.

Тим часом облігації зазнали тиску, ф’ючерси на німецькі та французькі облігації в Азії вранці 3 березня впали. Інвестори побоюються, що збільшення витрат на оборону може призвести до зростання боргових зобов'язань по всій Європі.

Як зазначає видання, лідери континенту також стикаються з новим тиском щодо побудови більш переконливої ​​структури безпеки як для захисту України, так і для підготовки до можливого виходу США з НАТО та інших давніх зобов’язань на континенті.

Автор: Наталя Мамченко

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гроші ЄС Європа

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