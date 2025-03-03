Європейська рада 6 березня обговорить новий військовий пакет для України в розмірі 20 млрд євро

Після європейського оборонного саміту Президент Франції Еммануель Макрон заявив газеті Le Figaro, що ЄС має зібрати 200 мільярдів євро (208 мільярдів доларів) для посилення своїх оборонних можливостей.
Європейська рада збереться 6 березня, щоб обговорити військовий пакет для України в розмірі 20 мільярдів євро і кроки щодо збільшення витрат на оборону, включаючи потенційне послаблення фіскальних правил.
Bloomberg зазначає з посиланням на британського чиновника, що на саміті 2 березня не було досягнуто жодної згоди щодо термінів припинення вогню.
«Нам терміново потрібно переозброїти Європу», – заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн журналістам у Лондоні, додавши, що Європі потрібний «сплеск» витрат на оборону. «Європейці повинні перетворити Україну «на сталевого дикобраза, який не перетравлюється потенційними загарбниками», – сказала вона.
Поновлення уваги до європейської оборони зміцнило валюту ЄС по відношенню до долара, оскільки інвестори припускають, що більші оборонні витрати можуть стимулювати зростання. Євро зріс на 0,4% по відношенню до долара. Польський злотий, румунський лей і скандинавські валюти також зросли. Про це повідомляє Bloomberg.
Європейські акції оборонної промисловості зросли на ранніх торгах на Tradegate 6 березня: BAE Systems Plc виросла на 23%, Rheinmetall AG виросла на 19%, Thales SA виросла на 17%, Saab AB виросла на 17%, Dassault Aviation виросла на 16%, Rolls-Royce Plc виросла на 13% і Leonardo SpA виросла на 12%.
Тим часом облігації зазнали тиску, ф’ючерси на німецькі та французькі облігації в Азії вранці 3 березня впали. Інвестори побоюються, що збільшення витрат на оборону може призвести до зростання боргових зобов'язань по всій Європі.
Як зазначає видання, лідери континенту також стикаються з новим тиском щодо побудови більш переконливої структури безпеки як для захисту України, так і для підготовки до можливого виходу США з НАТО та інших давніх зобов’язань на континенті.
Автор: Наталя Мамченко
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