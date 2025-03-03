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Після заяв Трампа про створення крипторезерву США, вартість біткоїна знову стрімко зросла

11:41, 3 березня 2025
На цьому тлі біткоїн піднявся до близько $93057, порівняно з $78273 28 лютого.
Після заяв Трампа про створення крипторезерву США, вартість біткоїна знову стрімко зросла
Джерело фото: Pexels
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Біткоїн 3 березня подорожчав на понад 20% від мінімумів минулого тижня після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про плани включити його до нового стратегічного крипторезерву США. Про це пише Reuters.

Трамп написав у пості на Truth Social, що його січневий виконавчий указ щодо цифрових активів передбачає створення запасу валют, включаючи біткоїн, ефір (ether), XRP, solana і cardano. Раніше ці назви не оголошувалися.

«Біткоїн і ефір будуть у центрі цього резерву», – написав він 2 березня.

Цей пост спричинив зростання найбільшої у світі криптовалюти на п’яту частину порівняно з мінімумами, які вона демонструвала, що допомогло змінити настрої щодо токена, який знижувався з середини січня через розчарування тим, що Трамп не виконав свої обіцянки послабити регулювання.

На цьому тлі біткоїн піднявся до близько $93 057, порівняно з $78 273 у п’ятницю.

Ефір зріс на 10% із п’ятниці й торгувався на рівні $2 450, XRP піднявся на 31%, solana – на 15%, а cardano – на 69%.

«Трамп щойно дав той поштовх, на який чекали криптотрейдери», – сказав Метт Сімпсон, старший ринковий аналітик City Index.

Нагадаємо, Дональд Трамп анонсував створення стратегічного резерву криптовалют США..

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