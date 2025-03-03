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В який строк фізособи мають сплатити мінімальне податкове зобов'язання

13:12, 3 березня 2025
Мінімальне податкове зобов’язання визначається податковими органами на основі даних реєстрів нерухомості та земельного кадастру або на підставі офіційних документів платника податків, які підтверджують його право власності чи користування майном.
В який строк фізособи мають сплатити мінімальне податкове зобов'язання
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Податкова служба у Кіровоградській області розповідає, в який строк фізособи мають сплатити мінімальне податкове зобов'язання.

Зазначається, що визначення загального мінімального податкового зобов'язання фізичним особам здійснюється контролюючими органами за податковою адресою таких осіб.

Мінімальне податкове зобов'язання обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру та/або на підставі оригіналів чи належним чином засвідчених копій відповідних документів платника податків, зокрема документів, що підтверджують право власності/користування.

У разі згоди платника податку з визначеним контролюючим органом загальним мінімальним податковим зобов'язанням та/або розрахованою сумою річного податкового зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб такий платник податку зобов'язаний сплатити зазначену у відповідному податковому повідомленні-рішенні суму податку протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

У разі незгоди платника податку з визначеним контролюючим органом загальним мінімальним податковим зобов'язанням та/або розрахованою у відповідному податковому повідомленні-рішенні сумою річного податкового зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб такий платник податку має право звернутися до контролюючого органу за своєю податковою адресою для проведення звірки даних, використаних для розрахунку суми податку на доходи фізичних осіб, з наданням підтвердних документів, зокрема щодо:

  • земельних ділянок, що знаходяться у платника податку у власності та/або постійному користуванні або в оренді (суборенді, емфітевзисі), їх нормативної грошової оцінки та площі;
  • суми доходу, отриманого від реалізації власної сільськогосподарської продукції;
  • суми сплачених податків, зборів, платежів.

Заяву на проведення звірки разом з копіями підтвердних документів можливо подати:

  • особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
  • надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
  • засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

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податкова

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