У конкурсі на посаду директора Бюро економічної безпеки продовжать участь 30 кандидатів — рішення комісії

Конкурсна комісія з відбору директора Бюро економічної безпеки відібрала 30 кандидатів, документи яких відповідають вимогам.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Конкурсна комісія з відбору нового директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) перевірила документи кандидатів і відібрала 30 претендентів, документи яких відповідають вимогам. Вони продовжать участь у конкурсі.

Список оголосив представник IDLO Віктор Килимар.

Слід зауважити, що основну масу кандидатів будуть складати працівники НАБУ, колишні працівники Податкової служби, прокурори та працівники БЕБ.

Отже, участь у конкурсі продовжать:

• Асланов Максим Сергійович(керівник відділу Бюро економічної безпеки)

• Борисенко Олег Володимирович (керівник Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області, був старшим детективом НАБУ, брав участь у конкурсі на директора НАБУ)

• Буздиган Павло Миколайович(старший детектив НАБУ)

• Буртовий Михайло Олексійович (детектив НАБУ, брав участь у конкурсі на директора НАБУ)

• Вітренко Андрій Юрійович(станом на 2022 рік був заступником начальника відділу Головного управління ДПС в Одеській області)

• Гнатюк Роман Іванович(до 2024 року директор департаменту Державної податкової служби)

• Гончар Богдан Сергійович(прокурор відділу у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону)

• Горбов Олександр Вікторович(був начальником Полтавської митниці станом на 2023 рік, однак з липня 2024 року там вже інший начальник)

• Гречана Тетяна Володимирівна(до 2024 року була директором Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби)

• Даменцов Руслан Васильович(старший детектив НАБУ)

• Джан Раджамі Мохаммадович (був керівником управління НАБУ до 2024 року, брав участь у конкурсі на голову БЕБ в 2021 році)

• Дубовик ВікторВікторович (генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента)

• Калатур Максим Васильович(до 2024 року був керівником управління у БЕБ, до цього заступник начальника ГУНП в Сумській області)

• Ковчі Аттіла Ласлович (прокурор Офісу Генпрокурора, брав участь у конкурсі на директора БЕБ в 2021 році)

• Маштабей Сергій Валентинович (головний спеціаліст відділу з питань цифрового розвитку на транспорті у Мінінфраструктури, вже брав в 2021 році участь у конкурсі на директора БЕБ, на посаду директора ДП «ІСС», яке належить до сфери ДСА, на директора НАБУ та в інших конкурсах)

• Омаров Аміл Азад огли(керівник Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова)

• Пахомов Руслан Володимирович(станом на 2023 рік працював у ТОВ «ЕНТЕРПРАЙЗ БІЗНЕС СОЛЮШИНЗ», ТОВ «МЕДІА ГРУПА Україна», ТОВ «ТЕЛЕ ПРО», ТОВ «ФРОНТ СІНЕМА», ТОВ «СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА» та інших)

• Перхун Сергій Олександрович (нині – виконуючий обов’язки директора БЕБ)

• Плачков Дмитро Федорович (начальник відділу Одеської районної державної (військової) адміністрації, був кандидатом до Служби дисциплінарних інспекторів ВРП)

• Полторацький Микола Михайлович(особа з таким ПІБ працювала заступником директора департаменту – начальником відділу економічного планування Міністерства розвитку громад)

• Рачинський Руслан Михайлович(екс-заступник начальника ГУ ДПС у Київській області, працював там до 2024 року)

• Ржемовський (Шалгородський) Владислав Миколайович (був кандидатом на посаду члена ВРП)

• Ситников Олександр Анатолійович(начальник відділу в Офісі Генпрокурора)

• Скомаров Олександр Вікторович (заступник керівника Головного підрозділу детективів НАБУ, брав участь у конкурсі на голову НАЗК)

• Татарінов Роман Володимирович(у 2021 році був заступником начальника Головного управління – начальником управління Головного слідчого управління Державної фіскальної служби)

• Фокін Сергій Олександрович(екс-заступник начальника відділу у Генеральній прокуратурі, працював там до 2019 року)

• Фюдр Олена Станіславівна (подавала декларації як кандидат на різні посади, зокрема, до НАБУ)

• Цивінський Олександр Ігорович (старший детектив НАБУ, брав участь у конкурсі на посаду директора НАБУ і дійшов майже до фіналу)

• Шепетін Ігор Олегович (у січні 2025 року особа з таким ПІБ подала декларацію як оперуповноважений в особливо важливих справах СБУ)

• Яроменок Роман Олександрович (старший детектив НАБУ, неодноразово брав участь у конкурсі на посаду судді Конституційного Суду України)

Комісія рекомендувала відмовити наступним кандидатам:

• Бочан І. І.

• Волинець В.І.

• Ворвуль М.В.

• Єфремов А.В.

• Лозовий О.В.

• Маєвський Ю.Ф.

• Мамро О. О.

• Пізняк О.С.

• Сивоконь В.В.

• Сінцов М. В.

• Тітарчук М. І.

• Шаповалов Д.А.

• Яремчук Б.А.

Однак вони ще можуть оскаржити таке рішення.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.