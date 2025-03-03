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Як українці використовують 1000 гривень зимової єПідтримки — ТОП витрат

21:50, 3 березня 2025
Отримані кошти українці найчастіше спрямовували на оплату комунальних послуг, мобільний зв'язок і заклади харчування.
Як українці використовують 1000 гривень зимової єПідтримки — ТОП витрат
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Приймання заявок на виплати за програмою «Зимова єПідтримка» завершилося. 14,4 млн громадян скористалися можливістю отримати 1000 гривень від держави. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що українці використали ці кошти на оплату комунальних послуг, ліки, зв’язок та інші послуги. Частина коштів пішла на благодійність та підтримку захисників.

На що українці найчастіше витрачали отримані кошти?

 До найпопулярніших категорій витрат увійшли:

  • Комунальні послуги — 4,9 млрд грн (57% від усіх витрат)
  • Телекомунікації, зокрема, мобільний зв’язок — 1,9 млрд грн
  • Заклади харчування — 443 млн грн
  • Ліки — 237 млн грн
  • Комп’ютерні мережі та інформаційні послуги — 234 млн грн
  • Благодійність, зокрема донати на ЗСУ — 202 млн грн
  • Книжки та інша друкована продукція — 178 млн грн
  • Залізничні та автобусні пасажирські перевезення, громадський транспорт — 120 млн грн
  • Театри і кінотеатри — 80 млн грн
  • Поштові послуги — 61 млн грн

Попри завершення приймання заявок, виплати за програмою продовжуються і триватимуть, поки всі заявки не будуть опрацьовані.

Кошти не оподатковуються і не впливають на призначення субсидій. Використати кошти можна до кінця 2025 року.

На що можна витратити кошти?

На оплату послуг — комунальних, медичних, освіту, транспорт, страхування тощо. Можна купити книжки та іншу друковану продукцію, ліки, лікарські засоби та медичні вироби українського виробництва, що продаються в торгових точках, зареєстрованих у програмі (перелік доступний за посиланням).  

Також 1000 грн можна витратити на благодійність або задонатити на ЗСУ.

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гроші Зимова єПідтримка

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