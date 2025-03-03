Сухопутні війська ЗСУ підтвердили удар РФ по одному з полігонів — є загиблі й поранені військові

Наразі триває ретельна перевірка та встановлення всіх обставин події, — прокоментував удар РФ по полігону командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий.

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Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий підтвердив факт російського удару по полігону, на якому перебували українські військові. Ймовірно, йдеться про полігон "Новомосковський" біля села Черкаське Дніпропетровської області — про це писали ЗМІ та українські військові у соцмережах.

Ракетний удар був завданий 1 березня і ціллю став один із підрозділів Сухопутних військ. Є загиблі та поранені. Точна кількість - невідома.

"Трагедія на полігоні – це жахливий наслідок ворожого удару. Війна вимагає швидких рішень, відповідальності та нових стандартів безпеки, інакше ми втрачаємо більше, ніж маємо", – написав Драпатий в соцмережі.

Він додав, що триває розслідування обставин трагедії. Військовій службі правопорядку та правоохоронним органам надається вся необхідна інформація для забезпечення максимальної прозорості розслідування.

"Чекав на перші дані, щоб не бути голослівним, і тепер маю попередити: кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, - усі понесуть відповідальність. Ніхто не сховається за поясненнями чи формальними рапортами", - додав командувач.

Драпатий зауважив, що ми є свідками "несвоєчасно ухвалених рішень і незасвоєних уроків", і закликав генералів, офіцерів, сержантів та солдатів Сухопутних військ позбутися формалізму, бюрократії та легковажності.

"Я вимагатиму найсуворішого покарання. Тих, хто роками війни продовжує халатно та формально виконувати свої обов’язки, тих, хто "затягує" військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою, тих, хто самостверджується не в бою, а гноблячи підлеглих, – усі вони ганьблять Збройні Сил України", – додав командувач Сухопутних військ.

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