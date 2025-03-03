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П’ята частина кандидатів, які звертаються до центрів рекрутингу української армії, – жінки

21:27, 3 березня 2025
Кількість кандидатів, які розпочали процес вступу до війська у лютому, склала 772 особи.
П’ята частина кандидатів, які звертаються до центрів рекрутингу української армії, – жінки
Джерело фото: Міноборони
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Як звітують у Міноборони, у лютому до центрів рекрутингу української армії звернулася 5 341 особа, зокрема, 1 098 – за останній тиждень місяця.

Вказується, що кількість кандидатів, які розпочали процес вступу до війська у лютому, склала 772 особи. Загалом за період роботи центрів цей показник збільшився до 8 881 кандидата.

Водночас зросла частка жінок: тепер це 21%, або 1 830 осіб, від загальної кількості кандидатів до Сил оборони. Найбільше жінок у відсотковому відношенні зверталися у:

  • Вінниці (44%);
  • Чернівцях (43%);
  • Хмельницькій області (41%).

Загалом з початку роботи центрів фахівці надали консультації 43 464 громадянам.

Зазначимо, що минулого місяця було відкрито новий центр рекрутингу української армії у Борисполі, тепер мережа нараховує 49 центрів, зокрема, 1 з них працює у режимі онлайн по всій території України.

У центрах рекрутингу української армії не вручаються повістки, а всі консультації надаються конфіденційно. У них пропонують понад 10 000 вакансій у різних військових формуваннях, зокрема:

  • у Збройних Силах України,
  • Національній гвардії;
  • Державній прикордонній службі;
  • СБУ.

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армія війна Міноборони

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