П’ята частина кандидатів, які звертаються до центрів рекрутингу української армії, – жінки

Кількість кандидатів, які розпочали процес вступу до війська у лютому, склала 772 особи.

Джерело фото: Міноборони

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як звітують у Міноборони, у лютому до центрів рекрутингу української армії звернулася 5 341 особа, зокрема, 1 098 – за останній тиждень місяця.

Вказується, що кількість кандидатів, які розпочали процес вступу до війська у лютому, склала 772 особи. Загалом за період роботи центрів цей показник збільшився до 8 881 кандидата.

Водночас зросла частка жінок: тепер це 21%, або 1 830 осіб, від загальної кількості кандидатів до Сил оборони. Найбільше жінок у відсотковому відношенні зверталися у:

Вінниці (44%);

Чернівцях (43%);

Хмельницькій області (41%).

Загалом з початку роботи центрів фахівці надали консультації 43 464 громадянам.

Зазначимо, що минулого місяця було відкрито новий центр рекрутингу української армії у Борисполі, тепер мережа нараховує 49 центрів, зокрема, 1 з них працює у режимі онлайн по всій території України.

У центрах рекрутингу української армії не вручаються повістки, а всі консультації надаються конфіденційно. У них пропонують понад 10 000 вакансій у різних військових формуваннях, зокрема:

у Збройних Силах України,

Національній гвардії;

Державній прикордонній службі;

СБУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.