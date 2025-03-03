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Чи може батько взяти соціальну відпустку, якщо мати перебуває у відпустці по догляду за дитиною

12:00, 3 березня 2025
Соціальна відпустка для батька можлива, навіть якщо мати перебуває у відпустці по догляду за дитиною.
Чи може батько взяти соціальну відпустку, якщо мати перебуває у відпустці по догляду за дитиною
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Південно-Східне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, чи має право батько скористатися соціальною відпусткою, якщо дружина перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку.

Відповідно до статті 182¹ КЗпП України та статті 19 закону «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 КЗпП України):

  • одному з батьків, які мають двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або які усиновили дитину;
  • матері (батьку) особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;
  • одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі);
  • особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

«Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною» від 15.04.2021 №1401-IX, який набрав чинності з 9.05.2021, були внесенні зміни до вищезазначених статей. Відтак, відпустка надається одному з батьків, які мають двох або більше дітей віком до 15 років без обов’язку працювати», – йдеться у повідомленні.

Фахівці додали, що право на таку відпустку має право один з батьків за умови, що інший в поточному календарному році не скористався своїм правом на цю відпустку.

Таким чином, один з подружжя може скористатися соціальною відпусткою незважаючи на факт перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку одного з них.

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