Бюрократія не сховає винних — Михайло Драпатий пообіцяв найсуворіше покарання за трагедію на полігоні ЗСУ

Командувач Сухопутних військ призначив розслідування за участю військової контррозвідки, щоб зібрати всі деталі та назвати винних.

Фото: facebook Михайло Драпатий

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Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Михайло Драпатий підтвердив загибель військовослужбовців на полігоні під час шикування внаслідок російського удару.

Напередодні повідомлялося, що росіяни атакували балістичною ракетою Іскандер скупчення особового складу на полігоні «Новомосковський» біля села Черкаське Дніпропетровської області

Михайло Драпатий анонсував покарання усіх причетних.

«Трагедія на полігоні — це жахливий наслідок ворожого удару. Війна вимагає швидких рішень, відповідальності та нових стандартів безпеки, інакше ми втрачаємо більше, ніж маємо… тепер маю попередити: кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, — усі понесуть відповідальність. Ніхто не сховається за поясненнями чи формальними рапортами», - наголосив Драпатий.

Він наголосив, що призначив незалежну перевірку за участю військової контррозвідки, щоб зібрати всі деталі, назвати винних.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ прогнозує, що «правду намагатимуться приховати в тумані бюрократії», але пообіцяв не допустити цього.

«Передбачаю, що правду намагатимуться приховати в тумані бюрократії. Але я цього не допущу.

Призначив незалежну перевірку за участі військової контррозвідки, щоб жодна деталь не залишилася поза увагою, а винні були названі і не змогли відмазатися. Я вимагатиму найсуворішого покарання. Тих, хто роками війни продовжує халатно та формально виконувати свої обов’язки, тих, хто затягує військових у застарілі процедури, нехтуючи їх безпекою, тих, хто самостверджується не в бою, а гноблячи підлеглих, — усі вони ганьблять Збройні сил України», - додав він.

За словами Михайла Драпатого, те, що сталося, є наслідком несвоєчасно ухвалених рішень і незасвоєних уроків.

Він закликав генералів, офіцерів, сержантів та солдатів Сухопутних військ ЗСУ «позбутися формалізму, бюрократії та легковажності» і нести відповідальність за життя своїх побратимів в бою, і в тилу.

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