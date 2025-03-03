МВФ привітав прийняття закону про створення нового адмінсуду в Україні як частини виконання програми фінансування

У МВФ зазначили, що прийняття Верховною Радою закону щодо створення нового адміністративного суду – СОАС та СААС є важливим елементом виконання Україною програми.

Фото: Нацбанк

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У Міжнародному валютному фонді підкреслили важливість прийняття Верховною Радою закону про створення нового вищого адміністративного суду в Україні.

Нагадаємо, Верховна Рада 26 лютого прийняла в цілому закон щодо засад створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду (СОАС) та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду (СААС). Йдеться про законопроект 12368-1, правки до якого обговорювали у напівпустому залі, і який до другого читання повністю переписали.

«Незалежність, компетентність та авторитет антикорупційних і судових установ мають і надалі зміцнюватися. Прийняття парламентом цього тижня закону про створення Вищого адміністративного суду, який є важливим елементом програми, є важливим кроком у цьому напрямку. Швидке набуття чинності цим законом відкриє шлях до оперативного створення суду» – зазначили у МВФ.

Нагадаємо, персонал Міжнародного валютного фонду (МВФ) та влада України досягли домовленості на рівні персоналу (SLA) щодо сьомого перегляду чотирирічної угоди про розширене фінансування (EFF) на суму 15,5 мільярда доларів США. За умови затвердження Виконавчою радою МВФ та відповідно до потреб платіжного балансу, очікується, що Україна отримає приблизно 0,4 мільярда доларів США, що доведе загальний обсяг виплат за програмою до 10,1 мільярда доларів США.

Як зауважили у МВФ, «порядок денний структурних реформ продовжує просуватися вперед: сім структурних маяків були виконані, ще один – із затримкою, а також зафіксовано сильні зобов’язання щодо подальших ключових реформ».

Там додали, що «перспективи залишаються надзвичайно невизначеними, оскільки війна продовжує завдавати значної шкоди населенню, економіці та інфраструктурі України. Попри складні умови, програма залишається на правильному шляху завдяки критично важливій зовнішній підтримці».

Нагадаємо, команда МВФ на чолі з Гевіном Греєм провела переговори з владою України в Києві та Варшаві у період з 20 по 28 лютого щодо сьомого перегляду чотирирічної угоди EFF. Після завершення обговорень Грей вказав, що усі кількісні критерії ефективності станом на кінець грудня були досягнуті, а також відзначено важливий прогрес у структурних реформах, які розглядалися в цьому огляді.

За його словами, відображаючи переглянутий профіль потреб платіжного балансу у 2025 році, Україна запросила зміну графіка доступу до фінансування за програмою EFF, зміщуючи фінансування від МВФ на майбутні перегляди, тоді як загальний обсяг програми залишається незмінним.

Він зауважив, що бюджет на 2025 рік передбачає дефіцит (без урахування грантів) на рівні 19,6% ВВП і залишається головною опорою фіскальної політики цього року. Він включає додаткові надходження від підвищення акцизів на тютюн, і реалізація цієї податкової зміни є вимогою для завершення перегляду. Фінансування значного дефіциту бюджету вимагатиме суттєвої та своєчасної зовнішньої підтримки, зокрема в рамках ініціативи G7 ERA для підтримки макроекономічної стабільності.

Реагування на високі бюджетні ризики потребуватиме готовності до компенсаційних заходів, зокрема всебічних, стійких та ефективних заходів щодо збільшення доходів та прискореної реалізації Національної стратегії доходів України (NRS).

Відновлення середньострокової фіскальної стійкості потребує рішучої реалізації реформ для мобілізації внутрішніх доходів, боротьби з ухиленням від сплати податків і покращення інвестиційного клімату.

Податкові реформи також мають супроводжуватися покращенням адміністрування податків із продовженням реформ у Державній митній службі та Державній податковій службі.

Очікується, що подання до парламенту в червні бюджетної декларації на 2026-2028 роки стане важливою нагодою для визначення контексту та стратегічних цілей середньострокової фіскальної політики.

«З огляду на ризики зростання інфляції, нещодавні підвищення облікової ставки НБУ є виправданими. Подальші дії можуть бути необхідними, якщо інфляція зростатиме ще більше або очікування щодо інфляції погіршаться. Обмінний курс має дедалі більше виконувати функцію амортизатора шоків. Підтримка адекватного рівня резервів залишається пріоритетом, особливо з огляду на ризики для економічних перспектив», додали у МВФ.

Автор: Наталя Мамченко

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