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Україна та МВФ домовилися про черговий транш, одним із важливих кроків стала судова реформа, — Гетманцев

19:27, 4 березня 2025
Данило Гетманцев повідомив, що Україна та МВФ досягли домовленості щодо сьомого перегляду програми механізму розширеного фінансування.
Україна та МВФ домовилися про черговий транш, одним із важливих кроків стала судова реформа, — Гетманцев
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Україна та МВФ домовилися на рівні експертів щодо сьомого перегляду програми фінансування EFF. Українська сторона повністю виконала всі кількісні показники за програмою станом на кінець грудня, а також реалізувала сім структурних орієнтирів, які підлягали оцінці. Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він зазначив, що одним із важливих кроків стала реформа судової системи. Зокрема, створено новий Вищий адміністративний суд (ВАС), який замінить ліквідований Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК).

Гетманцев додав, що попри певні затримки, рівень виконання програми EFF залишається високим.

«Домовленості за SLA має затвердити Рада виконавчих директорів МВФ, засідання якої з цього приводу очікується у березні. Після позитивного схвалення Україна отримає транш на суму близько 0,4 млрд. дол. Загальне фінансування за програмою EFF сягне 10,1 млрд. доларів», – зазначив голова податкового комітету. 

Виконання ще одного маяка буде перенесено. Йдеться про внесення змін до КПК для посилення боротьби із корупцією, зокрема, у контексті скасування так званих «правок Лозового» щодо обов’язкового закриття кримінального провадження у зв’язку зі спливом строків досудового розслідування. Дискусії щодо цього питання тривають між владою, бізнесом і Фондом.

Втім, пояснив нардеп, важливо, що Україна залишається в програмі МВФ, що є додатковим фактором зовнішньої підтримки.

«Ми маємо робити свою домашню роботу, і виконувати (при цьому вчасно) взяті на себе зобов’язання за програмою, яка була і залишається ключовим елементом макрофінансової стабільності в Україні. Це маркер, як для партнерів, так і для нас, щодо прогресу у реформах і фінансового стану країни», – наголосив Гетманцев. 

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у МВФ зазначили, що прийняття Верховною Радою закону щодо створення нового адміністративного суду – СОАС та СААС є важливим елементом виконання Україною програми.

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суд судова реформа МВФ Данило Гетманцев

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