США та РФ домовилися в Ер-Ріяді про окремі переговори щодо Ірану

Представники США та РФ домовилися провести окрему зустріч щодо ситуації навколо Ірану.

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Представники США та РФ у ході переговорів в Ер-Ріяді домовилися провести окрему зустріч щодо ситуації навколо Ірану. Про це повідомив помічник Путіна Ушаков, пишуть росЗМІ.

«Ми обговорювали ситуацію навколо Ірану і домовилися, щоб провести окремі переговори щодо цього», — сказав він.

Нагадаємо, що видання Bloomberg повідомило, що президент США Дональд Трамп попросив Путіна допомогти у комунікації з Іраном щодо його ядерної програми.

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