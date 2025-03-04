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США та РФ домовилися в Ер-Ріяді про окремі переговори щодо Ірану

19:39, 4 березня 2025
Представники США та РФ домовилися провести окрему зустріч щодо ситуації навколо Ірану.
США та РФ домовилися в Ер-Ріяді про окремі переговори щодо Ірану
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Представники США та РФ у ході переговорів в Ер-Ріяді домовилися провести окрему зустріч щодо ситуації навколо Ірану. Про це повідомив помічник Путіна Ушаков, пишуть росЗМІ.

«Ми обговорювали ситуацію навколо Ірану і домовилися, щоб провести окремі переговори щодо цього», — сказав він.

Нагадаємо, що видання Bloomberg повідомило, що президент США Дональд Трамп попросив Путіна допомогти у комунікації з Іраном щодо його ядерної програми.

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США рф Іран

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