США можуть відновити військову допомогу Україні, але є умова — Венс

Віцепрезидент США Венс наголосив на важливості «сідати за стіл переговорів».

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Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс заявив, що США можуть відновити постачання зброї Україні, але для цього Києву потрібно "сідати за стіл переговорів". Про це він сказав на брифінгу.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон назвав зупинку у постачанні військової допомоги Україні "тимчасовою паузою".

Джонсон також наголосив на необхідності підписання угоди між Києвом і Вашингтоном щодо природних ресурсів та зазначив, що Володимир Зеленський має "виправити ситуацію, яка склалася минулого тижня".

Нагадаємо, що у США вирішили призупинити заплановану військову допомогу Україні, доки президент США Дональд Трамп не визначить, що українські лідери демонструють "відданість миру", повідомив високопосадовець Міністерства оборони.

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