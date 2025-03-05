Украина на 20-м месте среди стран ЕС по общему баллу индекса гендерного равенства

В Киеве презентовали финальные результаты Индекса гендерного равенства по стандартам ЕС.

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Украина занимает 20-е место в рейтинге стран ЕС + Украина по общему баллу Индекса гендерного равенства и имеет самые близкие к среднеевропейским показатели в сферах: «Здоровье», «Деньги» и «Время». Об этом сообщили в Офисе Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

«Государства ЕС постоянно проводят оценку соответствия фундаментальным принципам, верховенству права, правам человека, так же, как это происходит сейчас с Украиной в рамках переговорного процесса. Соответственно, в дальнейшем этот процесс станет постоянным для нас как полноправного члена Европейского Союза. Еще в начале подготовки к переговорному процессу, вместе с Правительственной Уполномоченной по вопросам гендерной политики, мы выступили с инициативой, чтобы, не дожидаясь полного присоединения к ЕС, уже сейчас провести оценку внедрения гендерного равенства по методологии государств-членов ЕС. Важно, что Индекс наглядно показывает уровень обеспечения равенства на уровне реализации государственных политик, дает полный спектр понимания проблем и вызовов, а также сильных сторон, которые есть у Украины в ключевых сферах жизни», – отметила Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина.

Среди позитивных изменений также отмечен прогресс в имплементации Стамбульской конвенции, которая усиливает борьбу с гендерно обусловленным насилием. Ратификация Украиной конвенции в 2022 году стала важным шагом в усилении защиты пострадавших и расширила механизмы борьбы с насилием.

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