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Україна на 20-му місці серед країн ЄС за загальним балом індексу ґендерної рівності

18:30, 5 березня 2025
У Києві презентували фінальні результати Індексу ґендерної рівності за стандартами ЄС.
Україна на 20-му місці серед країн ЄС за загальним балом індексу ґендерної рівності
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Україна посідає 20-те місце серед рейтингу країн ЄС + Україна за загальним балом Індексу ґендерної рівності та має найближчі до середньоєвропейських показники у сферах: «Здоров’я», «Гроші» та «Час». Про це повідомили в Офісі Віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

«Держави ЄС постійно проводять оцінку у сферах відповідності фундаментальним принципам, верховенства права, прав людини, так само, як це відбувається зараз з Україною в межах переговорного процесу. Відповідно, надалі цей процес стане постійним для нас як повноправного члена Євросоюзу. Ще на початку підготовки до переговорного процесу, разом з Урядовою Уповноваженою з ґендерної політики, ми виступили з ініціативою, щоб, не чекаючи повного приєднання до ЄС, вже зараз провести оцінку впровадження ґендерної рівності за методологією держав-членів ЄС. Важливо, що Індекс наочно показує забезпечення рівності на рівні реалізації державних політик, дає повний спектр розуміння тих проблем і викликів, а також сильних сторін, що має Україна в ключових сферах життя», – зазначила Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — Міністерка юстиції України Ольга Стефанішина.

Серед позитивних зрушень акцентовано увагу і на прогрес в імплементації Стамбульської конвенції, що посилює боротьбу з ґендерно зумовленим насильством. Ратифікація Україною конвенції у 2022 році стала важливим кроком у посилені захисту постраждалих та розширила механізми боротьби з насильством.

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