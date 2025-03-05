На Закарпатті викрили двох чоловіків, які намагалися обманом виїхати з України

Обидва чоловіки прямували як особи, що здійснюють догляд за членами родини на непрофесійній основі.

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На Закарпатті прикордонники припинили дві спроби виїзду за межі України за ймовірно підробленими документами. Одну з них виявили у пункті пропуску «Малий Березний» на кордоні зі Словаччиною, іншу - у пункті пропуску «Тиса» на кордоні з Угорщиною. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

У пункті пропуску «Малий Березний» прикордонний наряд зупинив 39-річного закарпатця, який прямував разом з бабусею. Під час перевірки його документів правоохоронці встановили, що один з них містить ознаки підробки. В акті встановлення факту здійснення догляду, зокрема, наявні виправлення, до того ж, текст було нанесено зверху на печатку.

У пункті пропуску «Тиса» ознаки підробки документів виявили у 27-річного закарпатця, який разом з батьком прямував до Угорщини. Окрім іншого, прикордонники встановили, що на момент оформлення документів батько перебував за межами України.

Прикордонники додали, що обом чоловікам було відмовлено у пропуску через державний кордон У їх діях вбачають ознаки кримінального правопорушення за ст.358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів». Відповідні повідомлення надіслано на адресу Нацполіції.

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