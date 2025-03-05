На Закарпатье разоблачили двух мужчин, которые пытались обманом выехать из Украины

Оба мужчины направлялись как лица, осуществляющие уход за членами семьи на непрофессиональной основе.

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На Закарпатье пограничники пресекли две попытки выезда за пределы Украины по, вероятно, поддельным документам. Одна из них была выявлена в пункте пропуска «Малый Березный» на границе со Словакией, другая — в пункте пропуска «Тиса» на границе с Венгрией. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

В пункте пропуска «Малый Березный» пограничный наряд остановил 39-летнего закарпатца, который следовал вместе с бабушкой. Во время проверки его документов правоохранители установили, что один из них содержит признаки подделки. В акте установления факта осуществления ухода, в частности, были обнаружены исправления, кроме того, текст был нанесен поверх печати.

В пункте пропуска «Тиса» признаки подделки документов обнаружили у 27-летнего закарпатца, который вместе с отцом направлялся в Венгрию. Кроме прочего, пограничники установили, что на момент оформления документов отец находился за пределами Украины.

Пограничники добавили, что обоим мужчинам было отказано в пропуске через государственную границу. В их действиях усматриваются признаки уголовного правонарушения по ст. 358 УКУ «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов». Соответствующие сообщения направлены в Нацполицию.

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