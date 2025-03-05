Укрзализныця добавляет двум поездам остановку под Киевом

Эта остановка позволит пассажирам сэкономить 1,5 часа времени.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Укрзализныця добавляет двум поездам дальнего сообщения остановку в Буче Киевской области. Это делают для того, чтобы изучить пассажиропоток. Об этом сообщили в УЗ.

Отмечается, что два поезда будут делать остановку на станции Буча с 20 марта этого года:

флагманский поезд №91 Киев – Львов "Леополис" будет прибывать в Бучу в 23:15 и отправляться в 23:17

поезд №29/30 Ужгород – Киев будет прибывать в Бучу в 6:37 и отправиться в 6:39.

Как пояснили в УЗ, эта остановка позволит пассажирам сэкономить 1,5 часа, ведь больше не нужно добираться до Центрального вокзала столицы, чтобы сесть на поезд или вернуться домой, и позволит удобнее планировать путешествия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.