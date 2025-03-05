Украинцы смогут получить разрешение на оружие через Дію – Михаил Федоров

Бета-тестирование услуги «Разрешение на оружие» в «Дії» завершается, больше не потребуется носить физические документы.

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Бета-тестирование услуги «Разрешение на оружие» в приложении «Дія» подходит к концу, и в ближайшее время она станет доступной для всех украинцев. Об этом во время брифинга «Цифровые возможности для ветеранов: доступность и уважение» сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Я хочу анонсировать услугу в «Дії», которая касается не только ветеранов, однако, думаю, что среди ветеранов она также будет популярной. Это «Разрешение на оружие». В ближайшее время, я надеюсь, что в этом месяце, мы уже ее запустим. Она сейчас в бета-тесте», - отметил Федоров.

Услуга будет комплексной и позволит получить необходимые разрешения через приложение, без необходимости носить физические документы. Вместо этого, пользователи смогут предъявлять документ в виде QR-кода, что значительно упростит процесс.

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