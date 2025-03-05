В Верховной Раде доработали законопроект, который предусматривал запрет обжалования решений в социальных спорах в Верховный Суд

Комитет переработал законопроект, которым изначально предлагалось убрать из законодательства возможность обжалования в Верховный Суд судебных решений по делам о социальных выплатах, в том числе военнослужащих и их семей

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Законопроект, который предусматривал запрет обжалования решений в социальных спорах в Верховный Суд, доработали. Об этом сообщил председатель парламентского Комитета по вопросам правовой политики Денис Маслов. Новому законопроекту присвоят номер 11170-д. Его зарегистрируют в Верховной Раде в ближайшее время.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в апреле 2024 года Денис Маслов вместе с коллегами зарегистрировал законопроект 11170, которым предлагается отменить право обжаловать решения по социальным делам в Верховный Суд. Напомним, что социальные дела — это также дела военнослужащих и членов их семей.

Предлагалось, чтобы решения, связанные с пенсионными и социальными выплатами, вступали в силу после апелляционной инстанции, чтобы не перегружать Верховный Суд. Среди соавторов законопроекта был судья Верховного Суда Андрей Жук.

Впоследствии председатель Комитета ВР по вопросам социальной политики Галина Третьякова внесла альтернативный законопроект 11170-2, которым, в отличие от законопроекта депутата Дениса Маслова, предлагается не отменять кассационное обжалование по делам о социальных выплатах.

На данный момент неизвестно, будет ли предусматривать доработанный законопроект изменения в правила кассационного обжалования.

Денис Маслов лишь сообщил, что принятие законопроекта №11170-д «ускорит рассмотрение пенсионных и других социальных дел в админсудах».

В проекте, по его словам, речь идет о:

сокращенных судебных решениях — только вводная и резолютивная часть с основными нормами права или ссылкой на судебную практику;

суды не будут тратить время на изготовление полного текста судебного решения;

сокращенный срок на апелляционное обжалование (10 дней);

возврат апелляции без рассмотрения в случае неуплаты судебного сбора субъектом властных полномочий;

усиленная ответственность органов — Пенсионный фонд и другие госорганы должны обосновывать законность своих решений еще тщательнее.

Автор: Наталя Мамченко

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