Практика судов
  1. В Украине

В КГГА заявили, что не заменят стекло на мосту Кличко до стабильной плюсовой температуры

17:58, 5 марта 2025
Одно из стеклянных покрытий было умышленно повреждено вандалами.
В КГГА заявили, что не заменят стекло на мосту Кличко до стабильной плюсовой температуры
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На пешеходно-велосипедном мосту между Владимирской горкой и Аркой свободы украинского народа (в народе известен как мост Кличко) одно из стеклянных покрытий было умышленно повреждено вандалами. Повреждение обнаружили еще 6 декабря прошлого года.

Однако, как указывают в КГГА, хотя ситуация находится под контролем коммунального предприятия «Киевавтодор», стекло не заменят до благоприятных погодных условий.

«Стеклянные конструкции моста изготовлены из многослойного триплекса, что обеспечивает их безопасность даже в случае повреждения. В то же время процесс замены стекла требует стабильной плюсовой температуры», — отметили в КГГА.

Специалисты объясняют, что это связано с физическими свойствами материалов:

  • Температурное расширение и сжатие. При низких температурах стекло и монтажные материалы изменяют свои геометрические параметры, что может привести к некорректному монтажу и последующим деформациям.
  • При температуре ниже +5°C снижается эффективность клеевых и герметизирующих материалов, что может негативно повлиять на прочность и герметичность конструкции.

Замена стекла требует средней суточной температуры не ниже +10°C в течение длительного периода. До этого времени поврежденный участок будет огражден и находиться под наблюдением специалистов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев КГГА

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный суд США обязал выплатить деньги подрядчикам USAID за проведенную работу

Верховный Суд США оставил в силе решение нижестоящего суда, которое обязывает администрацию Белого дома выплатить подрядчикам около 2 миллиардов долларов за уже выполненную работу в рамках программ иностранной помощи.

Комитет отложил рассмотрение законопроекта о возможности назначения глав судов Советом судей Украины

Законопроектом в редакции Комитета предлагалось, чтобы руководство судов, где в течение трех месяцев не избрано главу или заместителя, назначал Совет судей Украины.

Постановления ВЛК с 1 апреля будут в электронном формате — Минобороны

Выводы ВЛК после осмотров военнообязанных будут автоматически поступать в Оберег и быстрее отображаются в приложении Резерв+.

В Верховной Раде доработали законопроект, который предусматривал запрет обжалования решений в социальных спорах в Верховный Суд

Комитет переработал законопроект, которым изначально предлагалось убрать из законодательства возможность обжалования в Верховный Суд судебных решений по делам о социальных выплатах, в том числе военнослужащих и их семей

Новые изменения в Инструкции по делопроизводству в местных и апелляционных судах относительно исполнительного документа – текст

Изменения касаются порядка действий в случае выдачи исполнительного документа, одновременно являющегося судебным решением, в форме электронного документа.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Станіслав Кравченко
    Станіслав Кравченко
    голова Верховного Суду
  • Юрій Черпак
    Юрій Черпак
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Зоряна Лунь
    Зоряна Лунь
    суддя Львівського окружного адміністративного суду