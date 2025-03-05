В КГГА заявили, что не заменят стекло на мосту Кличко до стабильной плюсовой температуры

На пешеходно-велосипедном мосту между Владимирской горкой и Аркой свободы украинского народа (в народе известен как мост Кличко) одно из стеклянных покрытий было умышленно повреждено вандалами. Повреждение обнаружили еще 6 декабря прошлого года.
Однако, как указывают в КГГА, хотя ситуация находится под контролем коммунального предприятия «Киевавтодор», стекло не заменят до благоприятных погодных условий.
«Стеклянные конструкции моста изготовлены из многослойного триплекса, что обеспечивает их безопасность даже в случае повреждения. В то же время процесс замены стекла требует стабильной плюсовой температуры», — отметили в КГГА.
Специалисты объясняют, что это связано с физическими свойствами материалов:
Замена стекла требует средней суточной температуры не ниже +10°C в течение длительного периода. До этого времени поврежденный участок будет огражден и находиться под наблюдением специалистов.
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