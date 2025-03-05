В КГГА заявили, что не заменят стекло на мосту Кличко до стабильной плюсовой температуры

Одно из стеклянных покрытий было умышленно повреждено вандалами.

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На пешеходно-велосипедном мосту между Владимирской горкой и Аркой свободы украинского народа (в народе известен как мост Кличко) одно из стеклянных покрытий было умышленно повреждено вандалами. Повреждение обнаружили еще 6 декабря прошлого года.

Однако, как указывают в КГГА, хотя ситуация находится под контролем коммунального предприятия «Киевавтодор», стекло не заменят до благоприятных погодных условий.

«Стеклянные конструкции моста изготовлены из многослойного триплекса, что обеспечивает их безопасность даже в случае повреждения. В то же время процесс замены стекла требует стабильной плюсовой температуры», — отметили в КГГА.

Специалисты объясняют, что это связано с физическими свойствами материалов:

Температурное расширение и сжатие. При низких температурах стекло и монтажные материалы изменяют свои геометрические параметры, что может привести к некорректному монтажу и последующим деформациям.

При температуре ниже +5°C снижается эффективность клеевых и герметизирующих материалов, что может негативно повлиять на прочность и герметичность конструкции.

Замена стекла требует средней суточной температуры не ниже +10°C в течение длительного периода. До этого времени поврежденный участок будет огражден и находиться под наблюдением специалистов.

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