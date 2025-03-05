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У КМДА заявили, що не замінять скло на мосту Кличка до стабільної плюсової температури

17:58, 5 березня 2025
Одне зі скляних покриттів зазнало умисного пошкодження вандалами.
У КМДА заявили, що не замінять скло на мосту Кличка до стабільної плюсової температури
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На пішохідно-велосипедному мосту між Володимирською гіркою та Аркою свободи українського народу (у народі відомий як міст Кличка) одне зі скляних покриттів зазнало умисного пошкодження вандалами. Пошкодження виявили ще 6 грудня минулого року.

Однак, як вказують у КМДА, хоча ситуація і перебуває на контролі комунального підприємства «Київавтошляхміст», але скло не замінять до сприятливих погодних умов.

«Скляні конструкції мосту виготовлені з багатошарового триплексу, що забезпечує їхню безпечність навіть у разі пошкодження. Водночас процес заміни скла вимагає стабільної плюсової температури», - вказали там.

Фахівці пояснюють, що це пов’язано з фізичними властивостями матеріалів:

  • температурне розширення та стиснення. При низьких температурах скло та монтажні матеріали змінюють свої геометричні параметри, що може призвести до некоректного монтажу та подальших деформацій;
  • при температурі нижче +5°C знижується ефективність клейових і герметизуючих матеріалів, що може негативно вплинути на міцність та герметичність конструкції.

Заміна скла вимагає середньодобової температури не нижче +10°C протягом тривалого періоду. До цього часу пошкоджена ділянка буде огородженою та перебуватиме під наглядом фахівців.

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Київ КМДА

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