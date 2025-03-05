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У Мінкультури заявили, що минулого року 579 чоловіків виїхали за кордон за листами відомства і не повернулися

13:59, 5 березня 2025
Кожен 5-й діяч культури з тих, хто виїжджає за кордон, не повертається — Мінкультури.
У Мінкультури заявили, що минулого року 579 чоловіків виїхали за кордон за листами відомства і не повернулися
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Перша заступниця міністра культури Галина Григоренко повідомила, що у 2024 році 579 чоловіків, які виїхали за кордон за допомогою листів сприяння Міністерства культури і стратегічних комунікації, не повернулися в Україну.

"Станом на сьогодні у нас є офіційний лист від Державної прикордонної служби, що за листом-сприяння від Міністерства культури за 2024 рік не повернулося 579 чоловіків", - сказала Григоренко, передає "Інтерфакт-Україна". 

У жовтні 2024 року міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький заявив, що кожен 5-й діяч культури з тих, хто виїжджає за кордон за дозволом від Мінкультури, не повертається.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», Міністерство культури з 3 березня 2025 року призупиняє видачу листів сприяння для виїзду військовозобов'язаних митців та медійників за кордон. 

Додамо, Кабмін скасував право Мінрозвитку та військових адміністрацій дозволяти виїзд водіїв за кордон для забезпечення потреб ЗСУ і перевезення «гуманітарки».

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Міністерство культури та стратегічних комунікацій

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