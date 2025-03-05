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Незалежним митцям, які не є працевлаштованими чи ФОП, не будуть видавати листи сприяння перетину кордону

14:25, 5 березня 2025
Це консолідована позиція Уряду, адже не можливо зараз перевірити митця, який просто існує поза межами правового поля держави, просто як незалежна людина.
Незалежним митцям, які не є працевлаштованими чи ФОП, не будуть видавати листи сприяння перетину кордону
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Міністерство культури та стратегічних комунікацій України не буде видавати листи сприяння перетину кордону для незалежних митців, які не є працевлаштованими чи самозайнятили особами у вигляді фізичної особи-підприємцями. Як вказує Інтерфакс-Україна, про це заявила перша заступниця міністра культури та стратегічних комунікацій України Галина Григоренко на засіданні Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики 5 березня.

«Те, що існувало раніше, не зовсім внормований процес, точніше, абсолютно невнормований, дозволяло нам випускати за кордон незалежних митців, які не є працевлаштованими ні в закладі культури, ні в критичному підприємстві, не є самозайнятою особою у вигляді ФОПа. Станом на зараз було консолідоване рішення №ряду, що, на жаль, ми не зможемо це контролювати. Тому зараз митці, які не мають працевлаштування і не є самозайнятими особами, залишаються поза цією постановою», - сказала вона.

Галина Григоренко додала, що якщо такі особи будуть внесені в план роботи МКСК щодо представлення тих чи інших заходів за кордоном, то вони зможуть виїздити, але шлях до цього буде ще довший, бо буде необхідно внести цей захід в план і затвердити наказом.

За її словами, це консолідована позиція Уряду, адже не можливо зараз перевірити митця, який просто існує поза межами правового поля держави, просто як незалежна людина.

«Хоча ми розуміємо, що таких людей багато, які є письменниками і художниками», - вказала вона.

Як раніше ми повідомляли, у комітеті Верховної Ради мали провести спеціальне засідання, присвячене необхідності забезпечення виїзду військовозобов’язаних журналістів і артистів за кордон.

Нагадаємо, що низка медіа нещодавно отримала бронювання від МКСК. Однак з 3 березня МКСК припинив практику видачі листів-клопотань до Прикордонної служби, за якими журналісти, митці, артисти виїжджали за кордон. У тому числі – заброньовані.

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