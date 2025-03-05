Мінкульт почне видавати листи сприяння для виїзду митців та медійників з 7 березня, але не все так просто

Митці та медійники повинні будуть заново подати документи для виїзду за кордон.

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З 7 березня Міністерство культури та стратегічних комунікацій України почне видавати листи сприяння для виїзду митців та медійників за кордон. Однак, заявники повинні будуть подати документи заново відповідно до нових правил.

Перша заступниця міністра культури Галина Григоренко на засіданні Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики повідомила, що міністерство розпочне обробку заяв з п’ятниці, 7 березня, попри те, що для цього не передбачено додаткових ресурсів.

«Видавати листи ми зможемо буквально на наступний день. В четвер опубліковано, почнемо опрацьовувати ті засили, які будуть, і в п'ятницю зможемо готувати листи на виїзд. Ми досить швидко їх опрацьовуватимемо, звісно, людський ресурс і навантаження, яке не передбачено, прямо скажемо, штатним розписом міністерства, ніхто додаткових штатних одиниць нам на це не виділяв», - сказала Григоренко.

Важливо, що раніше подані заявки не будуть розглядатися: «Все те, що було подано раніше, ми не зможемо надати лист-сприяння», - зазначила вона.

Згідно з новими правилами, документи необхідно подавати після набуття чинності постанови. Також Міністерство зазначило, що документи слід подавати не пізніше ніж за 15 днів до планованого виїзду, а максимальний строк перебування за кордоном складає 60 днів.

Зміни, що стосуються юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, також стали частиною нової постанови. Юридичні особи повинні мати статус критичності, а підприємці – здійснювати діяльність щонайменше три роки.

«Судово-юридична газета» вже писала, що у комітеті Верховної Ради проведуть спеціальне засідання, присвячене необхідності забезпечення виїзду військовозобов’язаних журналістів і артистів за кордон. На думку народних депутатів, забезпечення виїзду військовозобов’язаних журналістів та артистів за кордон за «листами сприяння» Мінкульту – це дуже важливе та нагальне питання.

Нагадаємо, що низка медіа нещодавно отримала бронювання від Мінкульту. Однак з 3 березня Мінкульт припинив практику видачі листів-клопотань до Прикордонної служби, за якими журналісти, митці, артисти виїжджали за кордон. У тому числі – заброньовані.

Додамо, народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк зазначила, що 579 чоловіків, які виїжджали за такими листами-клопотаннями після цього не повернулися – це чоловіки, що мали відповідний лист від Мінкульту.

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