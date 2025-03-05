Операторам та провайдерам дозволили бронювати працівників, які займаються будівництвом мереж

Кабінет Міністрів 4 березня ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних працівників мобільних операторів та інтернет-провайдерів. Таке рішення покликане дозволити операторам забезпечити стабільність інтернету та мобільного зв’язку, особливо під час знеструмлень, повідомили в Уряді.
Зокрема, бронюванню підлягають:
Для цього необхідне рішення Мінцифри про визначення підприємства критично важливим та включення керівником підприємства працівників до складу таких бригад.
Щоб забезпечити бронювання працівників будівельних бригад, підприємство має відповідати таким вимогам:
Також мобільні оператори зможуть бронювати всіх працівників будівельних бригад, що займаються створенням енергонезалежних мереж уздовж автошляхів і національних доріг.
Процес бронювання будівельних бригад проходитиме через Дію — аналогічно до бронювання аварійно-відновлювальних служб. Мінцифри відповідатиме за формування переліку таких підприємств і наразі опрацьовує критерії їх включення. Якщо провайдер або оператор не виконає заплановані будівельні роботи, його буде виключено зі списку, а бронювання працівників анульовано.
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