Операторам та провайдерам дозволили бронювати працівників, які займаються будівництвом мереж

Щоб забезпечити бронювання працівників будівельних бригад, підприємство має відповідати низці вимог.

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Кабінет Міністрів 4 березня ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних працівників мобільних операторів та інтернет-провайдерів. Таке рішення покликане дозволити операторам забезпечити стабільність інтернету та мобільного зв’язку, особливо під час знеструмлень, повідомили в Уряді.

Зокрема, бронюванню підлягають:

Працівники постачальників телекомпослуг, які займаються будівництвом мереж, стійких до відключення електроенергії, за технологією xPON.

Правціники, які будують енергостійкі мережі на автошляхах та національних дорогах підлягають бронюванню.

Для цього необхідне рішення Мінцифри про визначення підприємства критично важливим та включення керівником підприємства працівників до складу таких бригад.

Щоб забезпечити бронювання працівників будівельних бригад, підприємство має відповідати таким вимогам:

Бути включеним Мінцифри до списку критично важливих підприємств, що займаються будівництвом мереж за технологією xPON.

Реалізовувати проекти з розбудови xPON-мереж і мати затверджені плани будівництва щонайменше на один рік.

Також мобільні оператори зможуть бронювати всіх працівників будівельних бригад, що займаються створенням енергонезалежних мереж уздовж автошляхів і національних доріг.

Процес бронювання будівельних бригад проходитиме через Дію — аналогічно до бронювання аварійно-відновлювальних служб. Мінцифри відповідатиме за формування переліку таких підприємств і наразі опрацьовує критерії їх включення. Якщо провайдер або оператор не виконає заплановані будівельні роботи, його буде виключено зі списку, а бронювання працівників анульовано.

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