Син актора Михайла Боярського намагався скасувати вирок в українському суді — чим все закінчилося

Суд у Хмельницькому торік заочно засудив Сергія Боярського до 15 років за посягання на територіальну цілісність України.

колаж з сайту vsim.ua

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Хмельницький апеляційний суд залишив без змін заочний вирок депутату держдуми РФ Сергію Боярському, який є сином актора Михайла Боярського. Торік його засудили до 15 років ув’язнення за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Про це повідомляє пресслужба суду.

Захисниця Боярського оскаржувала рішення суду першої інстанції, стверджуючи, що її підзахисний не був належним чином повідомлений про кримінальне провадження, а також має депутатський імунітет.

За вироком, 45-річний Сергій Боярський, діючи у змові з іншими депутатами, представниками російської влади та збройних сил, 15 лютого 2022 року взяв участь у засіданні державної думи РФ, де підтримав постанову із закликом до Путіна розглянути визнання так званих "ЛДНР" як незалежних держав.

Через тиждень, 22 лютого 2022 року, він проголосував за ратифікацію договорів про "дружбу, співробітництво та взаємну допомогу" між Росією та самопроголошеними республіками.

В апеляційній скарзі захист Боярського заявив, що суд нібито порушив його право на захист, оскільки справа була розглянута за його відсутності.

За її словами, сторона обвинувачення не змогла надати докази того, що підсудний був належним чином поінформований про кримінальне переслідування, висунуті обвинувачення та свою підозру. Вона також зазначила, що повідомлення про підозру було надіслане на сайт приймальні Держдуми без офіційного перекладу з української мови, що унеможливило його ознайомлення з матеріалами справи.

Доводи апеляційної скарги не спростовують висновки суду першої інстанції, вважає колегія суддів апеляційного суду.

ХАС зазначив, що суди розглядали справу за відсутності обвинуваченого (in absentia) в порядку спеціального судового провадження, яке узгоджується з нормами міжнародного права та практикою Європейського суду з прав людини, з дотриманням вимог КПК України про належне повідомлення його про час та місце судового розгляду: повідомлення про виклик Боярського було опубліковане у газеті «Урядовий кур`єр» й з того моменту обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Повідомлення про підозру Боярському було вручене його захиснику, за обов’язкової участі якого здійснювалося кримінальне провадження. Адвоката забезпечила держава.

Апеляційний суд зауважив, що після ратифікації договорів про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу, за які депутати держдуми, у тому числі обвинувачений, голосували одностайно, за попередньою змовою з представниками влади та армії, РФ під приводом допомоги так званим "ДНР і ЛНР" 24 лютого 2022 року здійснила повномасштабне військове вторгнення на територію України. Його наслідком стали загибель людей, заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, матеріальних збитків через знищення будівель, майна, інфраструктури.

Апеляційний суд звернув увагу, що депутати держдуми не мають функціонального імунітету ratione materiae від кримінальної юрисдикції України у випадках вчинення міжнародних злочинів, порушень норм jus cogens, зокрема злочину агресії, воєнних злочинів, геноциду, та інших злочинів, що порушують суверенітет та територіальну цілісність України, та пов`язані з порушенням норм jus cogens.

З ухвалою апеляційного суду у справі № 686/6637/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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