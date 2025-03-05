Нові зміни до Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах стосовно виконавчого документу – текст

Зміни стосуються порядку дій у разі видачі виконавчого документа, який одночасно є судовим рішенням, у формі електронного документа.

Джерело фото: SUD.UA

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Державна судова адміністрація 4 березня 2025 року затвердила зміни до Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах.

Відповідно до наказу ДСА, зміни вносяться у розділ XIX Інструкції – «Звернення судових рішень до примусового виконання» і стосуються видачі виконавчого документу у електронному вигляді.

Відтак, пункт 6 розділу XIX Інструкції відтепер виглядає наступним чином:

«Судові рішення звертаються до виконання після того, як вони набрали законної сили, та повернення справ до суду першої інстанції після апеляційного або касаційного розгляду, крім випадків негайного їх виконання.

У разі видачі виконавчого документа, який одночасно є судовим рішенням (судовий наказ, постанова, ухвала), у формі електронного документа, інформація про дату набрання рішенням законної сили зазначається в окремому електронному документі (довідка про дату набрання рішенням законної сили), який є невід’ємною частиною виконавчого документа. На довідку про дату набрання рішенням законної сили накладається кваліфікований електронний підпис посадової особи, визначеної у порядку, передбаченому пунктом 2 розділу III Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень. Довідка про дату набрання рішенням законної сили має обов’язково містити відомості, передбачені пунктами 1 – 3 частини першої статті 4 Закону України «Про виконавче провадження».

Якщо довідка про дату набрання рішенням законної сили не відповідає вимогам передбаченим цим пунктом, виконавчий документ до якого додається така довідка вважається таким, що не відповідає вимогам, встановленим законом».

З повною версією наказу ДСА можна ознайомитися нижче:

Автор: В’ячеслав Хрипун

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