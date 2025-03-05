Латвія інвестує 10 млн євро в українську індустрію безпілотників

Кошти спрямовані на співпрацю між оборонними секторами Латвії та України.

Фото: НГУ

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Кабінет міністрів Латвії ухвалив рішення про інвестиції в українську індустрію безпілотників на суму 10 мільйонів євро. Це рішення було прийняте на закритому засіданні уряду, повідомляє Міністерство оборони Латвії.

Зазначається, що ці кошти будуть спрямовані на сприяння співпраці між оборонними секторами двох країн та реалізацію спільних проєктів у галузі безпілотних технологій.

Окрім того, Латвія виділить ще 20 мільйонів євро на закупівлю безпілотників у рамках Коаліції дронів у 2024 році. Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс підкреслив, що країна продовжує надавати реальну підтримку Україні, яка зміцнює її обороноздатність.

Загальна підтримка від країн-учасниць Коаліції дронів для України в 2024 році складе 1,8 мільярда євро. У 2023 році Латвія поставила в Україну близько 5 тисяч безпілотників.

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