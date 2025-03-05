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Латвия инвестирует 10 млн евро в украинскую индустрию беспилотников

20:00, 5 марта 2025
Средства направлены на сотрудничество между оборонными секторами Латвии и Украины.
Латвия инвестирует 10 млн евро в украинскую индустрию беспилотников
Фото: НГУ
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Кабинет министров Латвии принял решение об инвестициях в украинскую индустрию беспилотников на сумму 10 миллионов евро. Это решение было принято на закрытом заседании правительства, сообщает Министерство обороны Латвии.

Отмечается, что эти средства будут направлены на содействие сотрудничеству между оборонными секторами двух стран и реализацию совместных проектов в области беспилотных технологий.

Кроме того, Латвия выделит еще 20 миллионов евро на закупку беспилотников в рамках Коалиции дронов в 2024 году. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс подчеркнул, что страна продолжает оказывать реальную поддержку Украине, которая укрепляет ее обороноспособность.

Общая поддержка от стран-участниц Коалиции дронов для Украины в 2024 году составит 1,8 миллиарда евро. В 2023 году Латвия поставила в Украину около 5 тысяч беспилотников.

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финансы Латвия оборона дрон

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