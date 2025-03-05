Кабмин одобрил стратегию, которая предусматривает 789,3 млрд грн на развитие укрытий и других сооружений гражданской защиты

Правительство констатировало, что проблема с укрытиями имеет место, в частности, в связи с низкой сознательностью предпринимателей, и одобрило стратегию массового строительства укрытий, которая предусматривает расходы на 789,3 млрд грн до 2034 года.

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Низкий уровень осознания предпринимателями необходимости создания объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты в имеющихся объектах требует усиления ответственности на законодательном уровне. Об этом отметило правительство в Стратегии развития фонда защитных сооружений гражданской защиты среди проблем, которые должны быть решены.

Так, Кабмин опубликовал распоряжение №183-р об утверждении Стратегии развития фонда защитных сооружений гражданской защиты на период до 2034 года и утверждении операционного плана мероприятий по ее реализации.

Как указывает правительство в документе, по состоянию на декабрь 2024 года общее количество объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты составляет 62,6 тысяч объектов, которые обеспечивают укрытие 48,8% населения, при этом 19,5 тысяч объектов — защитные сооружения гражданской защиты и сооружения двойного назначения, а остальные 42,4 тысячи — простейшие укрытия.

Вместимость защитных сооружений гражданской защиты и сооружений двойного назначения обеспечивает укрытие примерно 17,5% населения, а простейших укрытий — 31,3%, в которых в общей сложности возможно укрыть примерно половину населения государства.

Кроме того, на сегодня готовыми к использованию по назначению являются 54,1 тысячи (85,3%) объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты, из которых преобладающее количество неготовых объектов составляют именно защитные сооружения гражданской защиты (12,4%), что фактически уменьшает количество объектов, которые можно использовать для укрытия гражданского населения.

Кабмин констатирует, что имеющегося фонда защитных сооружений гражданской защиты и сооружений двойного назначения недостаточно — и необходимо принимать действенные меры по наращиванию количества объектов фонда защитных сооружений, прежде всего, путем строительства новых.

Достижение задач будет осуществляться тремя этапами:

первый этап — 2025—2027 годы;

второй этап — 2028—2030 годы;

третий этап — 2031—2034 годы.

В частности, на первом этапе предусматривается: проведение анализа возможности укрытия гражданского населения, проживающего в сельских населенных пунктах и проживающего в частных домовладениях городов, в погребах и подвалах, увеличение количества объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты на 2300 сооружений; создание международной Коалиции по вопросам развития защитных сооружений гражданской защиты и т. д.

Правительство указывает, что для достижения стратегических целей необходимо финансирование ориентировочно в объеме 789,3 млрд грн.

Из них на первый этап нужно — 151,1 млрд грн, второй этап — 181,6 млрд грн, третий этап — 456,6 млрд грн.

За счет средств государственного бюджета планируется обеспечить 81,2 млрд гривен.

Предусматривается также привлечь средства международной Коалиции по вопросам развития фонда защитных сооружений гражданской защиты в объеме 642,5 млрд грн (14,69 млрд евро).

В документе также констатировано, что на сегодня ключевой проблемой является недостаточный уровень обеспечения укрытия населения в имеющихся объектах фонда защитных сооружений гражданской защиты (ориентировочно только 48,8%).

Это, по мнению правительства, обусловлено такими факторами:

процесс создания защитных сооружений гражданской защиты и сооружений двойного назначения требует значительных объемов капиталовложений;

наличие значительного количества объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты, которые непригодны для укрытия населения (почти 15%) и не соответствуют требованиям законодательства к содержанию и эксплуатации таких сооружений;

недостаточные темпы освоения объектов подземного пространства (паркинги, станции метрополитена, другие объекты);

низкий уровень соответствия имеющихся объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты рискам сегодняшнего дня;

пробелы в градостроительном законодательстве;

отсутствие сети защитных сооружений гражданской защиты публичного доступа, которые расположены на общедоступной территории;

отсутствие определенной законодательством ответственности должностных лиц, субъектов хозяйствования и других юридических лиц, физических лиц — предпринимателей за несоблюдение требований законодательства относительно создания, содержания и эксплуатации фонда защитных сооружений гражданской защиты;

низкий уровень осознания субъектами хозяйствования, другими юридическими лицами, ФЛП необходимости создания объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты, что требует на законодательном уровне усиления ответственности и т.д.

Итак, правительство поручило министерствам, органам власти, областным и Киевской городской государственным администрациям (военным администрациям) обеспечить:

выполнение операционного плана в пределах и за счет расходов, предусмотренных в государственном и местных бюджетах на соответствующий год, и других источников, не запрещенных законодательством;

предоставление ежегодно до 1 марта Министерству внутренних дел информации о состоянии выполнения операционного плана.

Автор: Наталя Мамченко

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