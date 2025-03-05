Кабмін схвалив стратегію, яка передбачає 789,3 млрд грн на розбудову укриттів та інших споруд цивільного захисту

Низький рівень усвідомлення підприємцями необхідності створення об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту в наявних об’єктах потребує посилення відповідальності на законодавчому рівні. Про це зазначив уряд у Стратегії розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту серед проблем, які мають бути вирішені.
Так, Кабмін опублікував розпорядження №183-р про схвалення Стратегії розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту на період до 2034 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації.
Як вказує уряд у документі, станом на грудень 2024 року загальна кількість об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту становить 62,6 тисяч об’єктів, які забезпечують укриття 48,8% населення, при цьому 19,5 тисяч об’єктів — захисні споруди цивільного захисту і споруди подвійного призначення, а решта 42,4 тисячі — найпростіші укриття.
Місткість захисних споруд цивільного захисту і споруд подвійного призначення забезпечує укриття орієнтовно 17,5% населення, а найпростіших укриттів — 31,3%, у яких загалом можливо укрити приблизно половину населення держави.
Крім того, на сьогодні готовими до використання за призначенням є 54,1 тисяча (85,3%) об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, із яких переважну кількість неготових об’єктів становлять саме захисні споруди цивільного захисту (12,4%), що фактично зменшує кількість об’єктів, які можна використовувати для укриття цивільного населення.
Кабмін констатує, що наявного фонду захисних споруд цивільного захисту і споруд подвійного призначення недостатньо — і необхідно вживати дієвих заходів до нарощування кількості об’єктів фонду захисних споруд, насамперед, шляхом будівництва нових.
Досягнення завдань здійснюватиметься трьома етапами:
перший етап — 2025—2027 роки;
другий етап — 2028—2030 роки;
третій етап — 2031—2034 роки.
Зокрема на першому етапі передбачається: проведення аналізу можливості укриття цивільного населення, яке проживає в сільських населених пунктах і яке проживає у приватних домоволодіннях міст, у льохах і підвалах, збільшення кількості об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту на 2300 споруд; створення міжнародної Коаліції з питань розвитку захисних споруд цивільного захисту тощо.
Уряд вказує, що для досягнення стратегічних цілей необхідне фінансування орієнтовно в обсязі 789,3 млрд грн.
З них на перший етап потрібно — 151,1 млрд грн, другий етап — 181,6 млрд грн, третій етап — 456,6 млрд грн.
За рахунок коштів державного бюджету планується забезпечити 81,2 млрд гривень.
Передбачається також залучити кошти міжнародної Коаліції з питань розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту в обсязі 642,5 млрд грн (14,69 млрд євро).
В документі також констатовано, що на сьогодні ключовою проблемою є недостатній рівень забезпечення укриття населення в наявних об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту (орієнтовно лише 48,8%).
Це, на думку уряду, обумовлено такими факторами:
Отже, уряд доручив міністерствам, органам влади, обласним і Київській міській державним адміністраціям (військовим адміністраціям) забезпечити:
Автор: Наталя Мамченко
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