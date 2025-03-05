Кабмін схвалив стратегію, яка передбачає 789,3 млрд грн на розбудову укриттів та інших споруд цивільного захисту

Уряд констатував, що проблема з укриттями має місце зокрема у зв’язку з низькою свідомістю підприємців, і схвалив стратегію масової розбудови укриттів, яка передбачає витрати на 789,3 млрд грн до 2034 року.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Низький рівень усвідомлення підприємцями необхідності створення об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту в наявних об’єктах потребує посилення відповідальності на законодавчому рівні. Про це зазначив уряд у Стратегії розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту серед проблем, які мають бути вирішені.

Так, Кабмін опублікував розпорядження №183-р про схвалення Стратегії розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту на період до 2034 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації.

Як вказує уряд у документі, станом на грудень 2024 року загальна кількість об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту становить 62,6 тисяч об’єктів, які забезпечують укриття 48,8% населення, при цьому 19,5 тисяч об’єктів — захисні споруди цивільного захисту і споруди подвійного призначення, а решта 42,4 тисячі — найпростіші укриття.

Місткість захисних споруд цивільного захисту і споруд подвійного призначення забезпечує укриття орієнтовно 17,5% населення, а найпростіших укриттів — 31,3%, у яких загалом можливо укрити приблизно половину населення держави.

Крім того, на сьогодні готовими до використання за призначенням є 54,1 тисяча (85,3%) об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, із яких переважну кількість неготових об’єктів становлять саме захисні споруди цивільного захисту (12,4%), що фактично зменшує кількість об’єктів, які можна використовувати для укриття цивільного населення.

Кабмін констатує, що наявного фонду захисних споруд цивільного захисту і споруд подвійного призначення недостатньо — і необхідно вживати дієвих заходів до нарощування кількості об’єктів фонду захисних споруд, насамперед, шляхом будівництва нових.

Досягнення завдань здійснюватиметься трьома етапами:

перший етап — 2025—2027 роки;

другий етап — 2028—2030 роки;

третій етап — 2031—2034 роки.

Зокрема на першому етапі передбачається: проведення аналізу можливості укриття цивільного населення, яке проживає в сільських населених пунктах і яке проживає у приватних домоволодіннях міст, у льохах і підвалах, збільшення кількості об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту на 2300 споруд; створення міжнародної Коаліції з питань розвитку захисних споруд цивільного захисту тощо.

Уряд вказує, що для досягнення стратегічних цілей необхідне фінансування орієнтовно в обсязі 789,3 млрд грн.

З них на перший етап потрібно — 151,1 млрд грн, другий етап — 181,6 млрд грн, третій етап — 456,6 млрд грн.

За рахунок коштів державного бюджету планується забезпечити 81,2 млрд гривень.

Передбачається також залучити кошти міжнародної Коаліції з питань розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту в обсязі 642,5 млрд грн (14,69 млрд євро).

В документі також констатовано, що на сьогодні ключовою проблемою є недостатній рівень забезпечення укриття населення в наявних об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту (орієнтовно лише 48,8%).

Це, на думку уряду, обумовлено такими факторами:

процес створення захисних споруд цивільного захисту і споруд подвійного призначення потребує значних обсягів капіталовкладень;

наявність значної кількості об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, які є непридатними до укриття населення (майже 15%) і не відповідають вимогам законодавства до утримання та експлуатації таких споруд;

недостатні темпи освоєння об’єктів підземного простору (паркінги, станції метрополітену, інші об’єкти);

низький рівень відповідності наявних об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту ризикам сьогодення;

прогалини в містобудівному законодавстві;

відсутність мережі захисних споруд цивільного захисту публічного доступу, які розташовуються на загальнодоступній території;

відсутність визначеної законодавством відповідальності посадових осіб, суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців за недотримання вимог законодавства щодо створення, утримання та експлуатації фонду захисних споруд цивільного захисту;

низький рівень усвідомлення суб’єктами господарювання, іншими юридичними особами, ФОП необхідності створення об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, що потребує на законодавчому рівні посилення відповідальності тощо.

Отже, уряд доручив міністерствам, органам влади, обласним і Київській міській державним адміністраціям (військовим адміністраціям) забезпечити:

виконання операційного плану в межах і за рахунок видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік, та інших джерел, не заборонених законодавством;

подання щороку до 1 березня Міністерству внутрішніх справ інформації про стан виконання операційного плану.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.